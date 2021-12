La Bohème di Giacomo Puccini al Teatro della Fortuna di Fano

Con le recite a Fano si chiude il viaggio di Bohème nei teatri della Fondazione Rete Lirica delle Marche; sabato 11 dicembre 2021 ultima occasione per assistere al capolavoro di Puccini con la regia di Renata Scotto e la direzione musicale di Giovanni Di Stefano

FANO (PU) – La Bohème di Giacomo Puccini, secondo titolo della stagione della Fondazione Rete Lirica delle Marche, raggiunge il palcoscenico del Teatro della Fortuna di Fano, dopo le recite di Ascoli e Fermo, dove andrà in scena sabato 11 dicembre 2021 alle ore 20.30 (anteprima giovedì 9 dicembre). Ha riscosso grandi apprezzamenti fra il pubblico marchigiano la regia di questa nuova produzione, realizzata con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e il Teatro Sociale di Como, firmata da Renata Scotto, soprano fra i più celebri del Novecento, star acclamata in tutto il mondo e interprete nella sua carriera sia di Mimì che di Musetta.

«Tornare alla Bohème da regista (dell’opera di Puccini ho già fatto delle produzioni negli Stati Uniti) è bellissimo perché è un modo per rivedere la tua produzione per intero – commenta Renata Scotto –. Anche se io, sul palcoscenico, cercavo sempre di cantare “ai” miei colleghi, come regista ho dovuto invece cambiare prospettiva e “cercare” i miei compagni. Un punto di vista diverso che però è assai piacevole. Un lavoro appagante quello alla regia. Anche se sono molto legata al mio lavoro registico di Norma, nel caso de La bohème c’è qualcosa in più perché ne amo i personaggi in quanto veri. Forse in scena lo sono ancor più che nel libro di Henri Murger».

A Fano sarà il soprano Sarah Tisba a vestire i panni del ruolo di Mimì, mentre Rodolfo sarà Matteo Desole. Come Musetta ci sarà Greta Doveri, mentre Luca Galli, Federico Sacchi, Paolo Ingrasciotta e Matteo Peirone saranno rispettivamente Marcello, Colline, Schaunard e Benoit. Le scene sono di Michele Olcese, i costumi di Concetta Nappi e le luci di Andrea Tocchio. A dirigere la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Coro del Teatro Ventidio Basso, istruito da Giovanni Farina, sarà Giovanni Di Stefano.

Anche al Teatro della Fortuna ci sarà l’appuntamento con InclusivOpera dedicato a Bohème, il progetto di accessibilità ideato e coordinato da Elena Di Giovanni i cui partner sono l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’Ente Nazionale Sordi della Regione Marche, istituzioni grazie alle quali sono coinvolti i partecipanti. L’11 dicembre sarà attivo un percorso in LIS con gli associati dell’ESN Pesaro che permetterà agli spettatori sordi di conoscere lo spettacolo e quindi di poterlo seguire grazie ai sopratitoli.

La Bohème

Scene liriche in quattro quadri

Musica Giacomo Puccini

Libretto Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

Dal romanzo Scènes dè la vie de Bohème di Henri Murger

Prima rappresentazione

Torino, Teatro Regio, 1 febbraio 1896

Direttore d’orchestra Giovanni Di Stefano

Regia Renata Scotto

Scene Michele Olcese

Costumi Concetta Nappi

Luci Andrea Tocchio

Regista collaboratore Renato Bonajuto

Assistente alla regia Danilo Capezzani

Rodolfo Matteo Desole

Marcello Luca Galli

Schaunard Paolo Ingrasciotta

Colline Federico Sacchi

Benoit / Alcindoro Matteo Peirone

Mimì Sarah Tisba

Musetta Greta Doveri

Parpignol Claudio Covato

Un sergente Carlo Bonelli

Un doganiere Mimmo Lerza

FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana

Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno

Maestro del coro Giovanni Farina

Coro di voci bianche Incanto

Maestro del coro di voci bianche Francesco Santini

Maestro collaboratore del coro di voci bianche Rossella Ragnetti

Figuranti Mattia Liberati, Sara Malavolta, Maria Teresa Santarelli,

Michela Marini, Fabrizio Pagliaretta, Mauro Procacci

Nuovo allestimento della Fondazione Rete Lirica delle Marche in coproduzione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e il Teatro Sociale di Como

Fano, Teatro della Fortuna

giovedì 9 dicembre 2021 (anteprima), ore 17.00

sabato 11 dicembre 2021, ore 20:30

I biglietti della Stagione 2021/2022 hanno costo compreso fra 25 e i 50 euro.

I biglietti per le anteprime giovani fra i 5 e i 10 euro.

L’ingresso a teatro è consentito solo con green pass.

Teatro della Fortuna di Fano

0721 800750 – botteghino@teatrodellafortuna.it