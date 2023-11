Belvedere Ostrense, “Vecchi Sapori D’Autunno”: dal 16 al 19 novembre la XXV^ Edizione

Nel centro storico di Belvedere Ostrense ci sarà da divertirsi, ballare e stupirsi; si comincia giovedì 16 con la “Notte delle Candele”

BELVEDERE OSTRENSE (AN) – Da giovedì 16 a domenica 19 novembre 2023, nel centro storico di Belvedere Ostrense, si svolgerà la 25esima edizione di “Vecchi Sapori D’Autunno”. La manifestazione, che punta a valorizzare e a far riscoprire le specialità enogastronomiche della tradizione del territorio, è organizzata dalla Proloco locale con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con tutte le associazioni belvederesi. Ognuna di esse gestisce una taverna/cantina ricavata negli antichi sotterranei medievali, e propone un menù tipico con caratteristici “piatti de ‘na ‘olta”.

PROGRAMMA:

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE

ore 20,30 – Cena a lume di candela con gli Chef (su prenotazione vedi programma specifico)

ore 21,00 – IL PAESE COMPLETAMENTE AL BUIO SARÀ ILLUMINATO

DA MIGLIAIA DI CANDELE

ore 22,00 – Spettacolo di fuoco “I FUOCHI FATUI” c/o P.zza Martiri Patrioti

VENERDÌ 17 NOVEMBRE

ore 19,00 – APERTURA TAVERNE

ore 20,00 – MUSICA FOLK ITINERANTE

con LA RAGANELLA e MACININO SCACCIAPENSIERI

ore 21,00 – CHOPAS LIVE SULLE STRADE DEL FOLK c/o Bar il Belvedere

ore 22,30 – RAGAZZI FORTUNATI in concerto- c/oP.zza S. Pietro

ORE 23,00 – MUSICA TRaSH Con La Reqina c/o La Piazzetta dei Birbaccio”

SABATO 18 NOVEMBRE

ore 17,30 – EVOLVIAMOCI – mini corso sull’olio per grandi e

bambini con laboratorio conclusivo c/o ex convento delle Clarisse

ore:19,00 APERTURA TAVERNE

ore 20,00 MUSICA FOLK ITINERANTE con LA RAGANELLA e LA DAMIGIANA

ore 21,30 Laboratorio per bambini – c/o P.zza S. Pietro

ore 22,30, MORTIMER MC GRAVE – c/o P.zza S. Pietro

ore 23,00 DJ SET DJ MORRU c/o La Piazzetta dei Birbaccio

DOMENICA 19 NOVEMBRE

ore 11,00 – CON LE MANI IN PASTA – Corso di panificazione per bambini (Gratuito) -c/o Forno Branda, Via Vannini, 3 (su prenotazione)

ore 12,00- APERTURA TAVERNE (Pranzo su prenotazione)

ore 14,30 – Visite guidate del Borgo e del Museo Internazionale del’Immagine Postale (Gratuite, su prenotazione)

ore 14,30 – MATTEO PALLOTTO -Spettacolo itinerante

ore 15,00 – MUSICA FOLK ITINERANTE con LA STACCIA

ore 15,00 – Laboratorio per bambini c/o p.zza S. Pietro

ore 16,00 – MATTEO PALLOTTO – Spettacolo itinerante

ALLok!

ore 17,00 – Spettacolo comico con RANA – c/o Pzza S. Pietro

ore 18,00 – Laboratorio per bambini – c/o P.zza S. Pietro

ore 18,00 – Visite guidate del Borgo

ore 18,30 – Show cooking di ANTONIO CIOTOLA c/o P.zza S. Pietro

ore 19,00 – APERTURA TAVERNE per la cena

DA FARE:

Campo tiro Arcieri – Domenica (dalle ore 16,00)

Laboratorio per bambini – c/o p.zza S. Pietro – Sabato – Domenica

Dimostrazione di panificazione – Domenica (ore 11,00) (Gratuita – su prenotazione)- c/o Forno Branda

MARCHE DA VEDERE Mostra artistica di “Wissam Ahmad” c/o P.zza Martiri e Patrioti

Mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici

Info e prenotazioni attività al numero:

3518032059