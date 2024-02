Ascoli Piceno, oggi al Breaklive concerto di David Ellefson

ASCOLI PICENO – Oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 20.30, al Breaklive di Ascoli Piceno, grazie all’organizzazione dell’agenzia European Tours di Ripatransone, si esibirà un’icona del rock: David Ellefson, il leggendario bassista e membro fondatore dei Megadeth.

Ellefson, vincitore del Grammy Awards nel 2017, porterà sul palco la sua energia incontenibile e la maestria del basso che lo ha reso famoso in tutto il mondo. “Mi sono avvicinato alla mia carriera come quella di un guerriero musicale sempre accompagnato dalla mio basso”, ha dichiarato con entusiasmo. “Aspetto con impazienza di riportare queste canzoni sul palco, condividendo momenti introspettivi e divertenti aneddoti sulla loro creazione. È una corsa divertente e selvaggia del basso, banconote e puntate alte!”

Ad accompagnare Ellefson in questo tour ci sarà il talentuoso chitarrista italiano e direttore musicale Andy Martongelli, suo amico e collaboratore di lunga data. Martongelli è stato al fianco di Ellefson durante i suoi progetti solisti Basstory®, Ellefson-Soto e Altitudes & Attitude, portando la loro musica in tour in tutta Europa.

La band sarà completata da un’eccezionale formazione di musicisti: alla batteria Roberto Pirami, già noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Michael Angelo Batio e Gus G; alla voce Titta Tani, ex batterista dei Goblin di Claudio Simonetti, e alla chitarra ritmica Walter Cianciusi, membro della band di Geoff Tate.

La data di Ascoli Piceno è solo una tappa di un tour che conta ben 23 concerti in tutta Europa, con tappe in Lettonia, Estonia, Lituania, Germania, Polonia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

«La mia agenzia, l’European Tours, – precisa Stefano Luciano -, precedentemente ha operato dalla Germania, da alcuni anni ha la sua sede operativa nelle Marche, a Ripatransone e sono entrati a far parte dell’operativo anche i miei figli Roman e Silvio Luciano. Organizziamo tournée e concerti nei seguenti paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria, Slovacchia, Rep. Ceca, Polonia,Cipro, Tunisia, Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia, Libano, India, Svezia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Estonia, Russia, San Marino, Regno Unito, Danimarca, Ucraina, Singapore, Buthan».

L’European Tours di Ripatransone negli ultimi anni hanno lavorato con alcuni dei più grandi artisti del mondo della musica rock e blues come: Carl Palmer, Jethro Tull, John Mayall & The Bluesbreakers, Alvin Lee, The Yardbirds, Mick Taylor, Peter Green, Iron Butterfly, The Animals, Living Colours, Michael Schenker, Atomic Rooster, Gus G, Uli Jon Roth, Uriah Heep, Molly Hatchet, Cactus, Vanilla Fudge, Ten Years After, Los Pacaminos feat. Paul Young, Vinnie Moore, , Carmine Appice, Vinny Appice, UFO, Dr Feelgood, Fish, Doogie White, Joe Lynn Turner, Bumblefoot, Phil Campbell dei Motorhead, Pat Travers, Jorma Kaukonen, Jennifer Batten, Richie Kotzen, Virgil Donati, Michael Angelo Batio, Savoy Brown, Snowy White, Eric Martin, Claudio Simonetti’s Goblin, Nazareth, Halloween, Smokie, Le Orme, Osanna, Tm Stevens, Kee Marcello, Buddy Miles, Dani Osvaldo, Pino Scotto, OD SAXON, Drum Wars, Eddie & The Hotroads, Winger The band, Michael Hill’s Blues mob,Bernie Torme’, Andrea Braido, Marco Mendoza e molti altri…

