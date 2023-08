Ascoli, “Bussola digitale”: è attivo il nuovo servizio per i cittadini

Il centro di facilitazione del Comune si trova presso l’Auditorium “Cesare Cellini” nel Polo Culturale Sant’Agostino; i richiedenti potranno avere supporto per l’utilizzo dei servizi online e non solo

ASCOLI PICENO – Si ricorda che c’è un nuovo servizio a disposizione dei cittadini per migliorare la conoscenza e l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in grado di guidare le persone all’interno del mondo digitale in maniera consapevole. Il progetto Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE verso nuove competenze digitali nasce dall’esigenza di innescare processi locali di trasformazione digitale, in linea con la strategia ATDM21-27 per il Borgo Digitale Diffuso, e di diffondere tra i cittadini la cultura dell’innovazione, con l’utilizzo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e dei servizi digitali messi a disposizione dalla PA o altri soggetti, percepiti quali elementi di semplificazione del vivere quotidiano. I servizi offerti dai centri per il rafforzamento delle competenze digitali consistono in assistenza tecnica, formazione, comunicazione e divulgazione e sono erogati prevalentemente da facilitatori digitali, non semplici assistenti ma abilitatori in grado di rendere i cittadini autonomi nell’impiego delle tecnologie e dei servizi online.

Il centro di facilitazione di Ascoli Piceno si trova presso l’Auditorium “Cesare Cellini” nel Polo Culturale Sant’Agostino, corso Mazzini, 90 ed è presidiato ogni lunedì e mercoledì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 da personale dedicato, il facilitatore digitale, appositamente formato, e dotato di strumentazione tecnica idonea a produrre, offrire e rendere fruibili, in presenza o online, contenuti informativi e formativi e attività di supporto tecnico nelle attività legate all’accesso ai servizi pubblici digitali (spid, servizi sanitari, scolastici, tributari, etc.) e privati (social networks, e-commerce, ricerche online, etc.), guidandoli nell’utilizzo di applicativi digitali di base (smartphone, pc), agli utenti residenti o visitatori di passaggio.

Per prenotare un appuntamento si può telefonare al Servizio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) ai numeri 0736-298.910/916/969/917 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 e martedì e giovedì, dalle 15:00 alle 17:00) o prenotare direttamente online dal link https://outlook.office365.com/owa/calendar/BussolaDigitaleRegioneMarche@regionemarche.onmicrosoft.com/bookings/s/0JQkMwuDOU6EkDLwH-bcNg