Ad Ascoli il 22 ottobre 2021 approda “Dalla Vigna alla tavola”

L’appuntamento è in Piazza del Popolo con una degustazione per far conoscere cantine ed eccellenze DOP e IGP delle Marche

ASCOLI PICENO – Marche dalla Vigna alla Tavola arriva nella splendida cornice di Piazza del Popolo di Ascoli Piceno con una tappa del programma Marche Experience Eccellenze a Tavola, parte del progetto con cui la Regione Marche ha destinato un milione di euro per promuovere il vino di qualità delle cantine marchigiane presso ristoranti, hotel e catering.

L’evento che si terrà il 22 settembre e vedrà in primo piano 5 cantine marchigiane abbinate ai prodotti d’eccellenza del territorio, sarà un degustazione guidata dal Sommelier Felice Spicocchi e dal Professor Leonardo Seghetti docente universitario di agraria. E’ prevista inoltre la presenza delle Cantine che racconteranno la loro storia. Tra gli ospiti d’onore insieme ai vini, l’Oliva Ascolana del Piceno DOP alla cui degustazione in abbinamento al vino l’evento darà ampio spazio. I prodotti DOP e IGP marchigiani in particolare saranno tra i protagonisti dell’evento, abbinati ai vini scelti per la degustazione.

“L’Oliva Ascolana del Piceno DOP è un prodotto tipico che fa conoscere le Marche nel mondo, per questo abbiamo deciso di adottare un disciplinare rigoroso che tuteli la qualità di questa preparazione, a partire dall’utilizzo delle nostre olive ascolane del Piceno- ha detto Primo Valente, presidente del Consorzio della Tutela Oliva Ascolana Dop e titolare del Caffè Lorenz – e ad oggi siamo soddisfatti perché circa 20 aziende si sono associate. E stiamo estendendo la produzione di questa tipica cultivar. Abbiamo come obiettivo quello di raddoppiare i soci nel breve periodo, perché diamo qualità, supporto e difesa del prezzo sul mercato. Con l’evento Dalla Vigna alla Tavola vogliamo dimostrare che è possibile abbinare i prodotti tipici con l’eccellenza del vino marchigiano”.

Costo della degustazione euro 35

prenotazioni al Lorenz Cafè 0736 259959 – 3336570800 Primo -3358146473 Elisabetta

Le Eccellenze a Tavola è il titolo del programma che vuole portare a degustare il vino di qualità dei produttori marchigiani abbinandolo alle tipicità ed eccellenze agroalimentari . Le cantine partecipanti al programma Marche Experience Le cantine coinvolte nel programma saranno:

Azienda Agricola Capinera, Azienda Agricola Ceci Enrico, Azienda Agricola Conte Leopardi Dittajuti, Cantina Bastianelli, Cantina Belisario,Cantina Bruscia Biologica

Cantina Casaleta, Cantina Colpaola, Cantina Landi, Cantina Lanari, Cantina Mazzola, Cantina Moroder, Cantina Sgaly, Colonnara, Conti di Buscareto, Le Terrazze, Sabbionare, Saputi,Tenuta La Riserva, Tenuta Ortenzi,Tenuta di Tavignano, Terre Cortesi Moncaco, Terre di San Ginesio, Azienda Agricola Vallerosa Bonci, Velenosi, Vini Valmusone

Per le date dei futuri eventi, che toccheranno le province della Regione, è stata aperta una pagina Facebook @MarcheExperienceEccellenzeaTavola. Organizzatore di eventi.