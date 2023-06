Ancona Jazz Summer Festival, il 3 luglio concerto di Fabrizio Bosso

I big del Jazz per celebrare i 50 anni di attività di Ancona Jazz. Strumento protagonista la tromba. In esaurimento i biglietti per il concerto di Fresu

ANCONA – Cresce l’attesa per Ancona Jazz Summer Festival, una edizione con i fiocchi in virtù del 50° anniversario della associazione che ha dato vita a stagioni indimenticabili- ben oltre 1000 concerti- portando ad Ancona, tra i teatri Sperimentale e delle Muse, la Mole Vanvitelliana (per il festival estivo AJSF, negli ultimi anni) e altre location, grandi interpreti internazionali, alcuni tornati più volte. Protagonista di questa edizione davvero imperdibile: la TROMBA, strumento principe del jazz. Ad avvicendarsi, sul palco del cortile della Mole dal 3 al 6 luglio, saranno i più grandi trombettisti jazz italiani: Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Enrico Rava e la Colours Orchestra con ospite Alex Sipiagin.

Fabrizio Bosso si esibirà con il suo quartetto il 3 luglio; Paolo Fresu in duo con Omar Sosa il 5 luglio. Enrico Rava con il trio di Alessandro Lanzoni il 6 luglio. Nel programma -come anticipato- anche la Colours Jazz Orchestra, il 4 luglio con il progetto originale, unico in Italia, “Mad Thad” – dedicato agli arrangiamenti del trombettista statunitense Thad Jones in occasione del “100th Birthday Anniversary” – che vedrà ospite Alex Sipiagin alla tromba e flicorno con la direzione del maestro marchigiano Massimo Morganti.

Per il concerto di Fresu i biglietti sono quasi in esaurimento, bene anche le prevendite per le altre date, il consiglio è pertanto di affrettarsi

In mezzo secolo di attività Ancona Jazz ha portato nel territorio marchigiano star mondiali come Chet Baker, Stan Getz, Wynton Marsalis, Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Art Blakey, Lionel Hampton e molti altri.

Molti altri eventi – nella città di Ancona e nei Comuni del territorio – sono previsti nel ricco cartellone estivo di Ancona Jazz Summer Festival : in programma, come da tradizione, una serata dedicata al jazz di Polonia, in occasione della Giornata di liberazione della città da parte dell’esercito polacco e le rassegne “satellite” presso le sedi dei partner storici e nuovi.

La 50° edizione dell’Ancona Jazz Summer Festival, diretto da Giancarlo Di Napoli, è realizzata con il sostegno del Comune di Ancona, della Regione Marche e del Ministero della Cultura. Ancona Jazz è parte del circuito I-JAZZ, European Jazz Network e Marche Jazz Network, ed è organizzato da SpazioMusica che aderisce al CMS-Consorzio Marche Spettacolo.

INFO CONCERTI E BIGLIETTERIA

Mole Vanvitelliana – ore 21:30

(in caso di pioggia > Cinema Teatro Italia – corso Carlo Alberto, 79)

Abbonamento 4 serate alla Mole: intero € 55,00 / ridotto* € 45,00

Biglietti

• lunedì 3 luglio > Fabrizio Bosso Quartet – “We 4”

• martedì 4 luglio > Colours Jazz Orchestra – “Mad Thad” feat. Alex Sipiagin

• giovedì 6 luglio > Enrico Rava incontra Alessandro Lanzoni Trio ingresso: posto uniconumerato € 15,00 / ridotto* € 13,00

• mercoledì 5 luglio > Paolo Fresu & Omar Sosa – “Food” Ingresso: posto unico numerato € 20,00 / ridotto* € 17,00

*ridotto > giovani fino a 21 anni, adulti oltre 65, soci ARCI, soci COOP, soci FAI.

PREVENDITA Prevendita biglietti c/o Casa Musicale, c.so Stamira 68, Ancona

Punti vendita del circuito Vivaticket e prevendita online su Vivaticket.com

La sera del concerto la biglietteria alla Mole è aperta dalle ore 20,00

Al costo di biglietti e abbonamento va aggiunto il diritto di prevendita

e-mail info@anconajazz.com | www.anconajazz.com