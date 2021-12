Ancona Jazz 2021, il 9 dicembre Jeb Patton Trio al Teatro Sperimentale

ANCONA – Primo appuntamento di dicembre per Ancona Jazz il 9, alle ore 20.30, con il Jeb Patton Trio al Teatro Sperimentale. Scoperto da Jimmy Heath sul finire dagli anni ‘90 (concerto degli Heath Brothers, teatro Sperimentale, 1999), il pianista Patton ha avuto modo di esprimersi accanto a figure primarie quali Charles McPherson, Etta Jones, George Coleman e molti altri, i quali gli hanno permesso di sfoggiare uno stile scintillante, in grado di primeggiare non solo in sezione ritmica, ma anche e soprattutto alla guida di propri trii, formula strumentale tra le più veritiere e, allo stesso tempo, affascinanti. A ulteriore prova dell’universalità di questo linguaggio, Jeb Patton affronta questo tour europeo con l’italiano Paolo Benedettini, reduce da anni nel trio di Jimmy Cobb nonché allievo prediletto del grande Ron Carter, e l’austriaco Bernd Reiter, padrone di uno swing micidiale e di una rara capacità di entrare nello spirito dell’esecuzione. Per chi ama il trio, un concerto rivelatore e prezioso. La formazione: Jeb Patton, pianoforte; Paolo Benedettini, contrabbasso; Bernd Reiter, batteria.

Info biglietti: posto unico euro 15 / ridotto euro 10 (giovani fino a 21 anni, adulti oltre 65, soci Coop, soci Fai, soci Marche Teatro Card), prevendita presso Casa Musicale, corso Stamira 68, Ancona, online: www.vivaticket.it. Biglietteria aperta in teatro dalle h 19,30.

Preseguono intanto le prevendite anche per il 18 dicembre (h 20.30), sempre allo Sperimentale, per il concerto di George Cables Quartet. George Cables (New York, 1944) è semplicemente uno dei più stimati pianisti degli ultimi decenni, sideman straordinario accanto a molti dei più grandi nomi del jazz americano ed egli stesso leader di propri gruppi, specialmente trii di suprema eleganza.

È corsa al posto per l’attesissima gospel night di Ancona Jazz al Teatro delle Muse, in programma il 21 dicembre (h 21.15) con JP & Soul Voices dalla Florida. The Soul Voices porta in Europa un repertorio unicamente gospel, dove il grande sound soul della tradizione del sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere.

Info biglietti gospel night: platea intero 20,00 / ridotto 15,00 + diritti prevendita; 1^ galleria intero 15,00 / ridotto 12,00 + diritti; 2^ galleria, palchi laterali: intero 12,00 / ridotto 10,00 + diritti; 3^ galleria intero 9,00 + diritti. Riduzioni: giovani fino a 21 anni, adulti oltre 65, soci Marche Teatro Card, soci Touring Club, soci Coop, soci Fai. Prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse da martedì a sabato 9.30-13, da mercoledì a venerdì 15-18 e un’ora prima dell’inizio del concerto. Online su www.vivaticket.it

info@anconajazz.com , www.anconajazz.com. Per l’accesso ai concerti è richiesto il super Green Pass.