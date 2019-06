Ancona, “Fake News e Make News”: se ne parlerà il 18 giugno

ANCONA – Il ruolo della stampa e della comunicazione istituzionale: è questo il tema che verrà affrontato ad Ancona per il PA Social Day il prossimo 18 giugno dalle 9,30 alle 13,30 presso la Sala Li Madou in Regione Marche (ingresso libero).

A dare il via all’evento saranno Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche, Franco Elisei, Presidente Ordine Giornalisti Marche, che faranno i saluti istituzionali.

Introdurrà i lavori Marco Porcu, coordinatore regionale Pa Social e coordinerà gli interventi e il dibattito la professoressa Lella Mazzoli, ordinario di Sociologia della comunicazione all’Università degli studi di Urbino.

Dopo l’intervento introduttivo della professoressa Mazzoli, interveranno: Ivana Nasti, Dirigente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Michele Caporossi, Direttore Generale Ospedali Riuniti di Ancona, Giacomo Buoncompagni, Dottorando di ricerca in Sociologia, Francesco Nicodemo, Esperto di comunicazione e innovazione digitale, Paolo Fiorenzani, Project manager InfoCamere.

Il PA Social Day è l’evento nazionale dedicato alla nuova comunicazione via web, social, chat, intelligenza artificiale organizzato dall’associazione PA Social. In contemporanea in 18 città: 18 eventi per il racconto e il confronto tra buone pratiche, PA, utilities, imprese, professionisti. L’evento è inserito nella piattaforma Sigef dell’ordine dei giornalisti per il conseguimento dei crediti professionali