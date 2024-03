Ancona, il 16 marzo presentazione del libro di Daniele Regolo

Presso UBIK – Libreria Fogola l’evento per presentare il saggio “La formula dell’unicità – Un nuovo percorso verso l’inclusione”

ANCONA – Il 16 marzo a partire dalle ore 18.30 Daniele Regolo, D&I Ambassador del Gruppo Openjobmetis SpA, presenta presso la libreria Ubik – Fogola di Ancona il suo saggio: “La formula dell’unicità – Un nuovo percorso verso l’inclusione”, in dialogo con il giornalista Maurizio Blasi, ex caporedattore RAI TgR Marche e direttore Scuola di giornalismo dell’Università di Urbino.

L’evento sarà tradotto nella lingua dei Segni – Lis – per non udenti e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Instagram della libreria (@fogolafagola).

Il libro, edito da Mondadori, si propone di ridefinire il nostro approccio ai temi fondamentali della diversità, dell’equità e dell’inclusione in ambito lavorativo.

L’autore, persona con disabilità uditiva, si presenta come un testimone diretto delle sfide legate alla diversità e al rischio concreto di venire emarginati o esclusi.

“Da quando ho deciso di fare della mia disabilità il mio lavoro, ci è voluto il tempo necessario, quello della crescita professionale, affinché la mia diversità rappresentasse un valore aggiunto”, commenta l’autore.

Daniele Regolo affida alla scrittura il compito di raggiungere quante più persone e coscienze possibili, ribadendo la centralità del lavoro che nobilita l’uomo, soprattutto se in condizioni di potenziale emarginazione perché appartenente a qualche categoria di diversità e la responsabilità di ciascuno nel costruire una realtà aziendale – e quindi una società – che sia realmente inclusiva ed equa.

Il libro interpone a riflessioni e ragionamenti numerosi aneddoti personali, derivanti da oltre dieci anni di visite in aziende e dalla partecipazione a numerosi convegni da parte dell’autore, di cui molti nel ruolo di relatore, ma anche da esperienze di discriminazione e situazioni che hanno plasmato la sua capacità di divenire autonomo e indipendente.

Ciò che assume rilevanza sono in definitiva i fatti e i gesti tangibili, più degli stessi princìpi, teorie e norme che ci legittimano a parlare di diversità e inclusione. O, per meglio dire, è indispensabile che tra forma e sostanza, in ambito D&I, si mantenga un rapporto dialettico.

Regolo, già Founder di Jobmetoo, piattaforma per il recruitment delle persone con disabilità e appartenenti alle Categorie Protette, dopo l’esperienza in qualità di Brand Ambassador D&I per Seltis Hub, società partecipata di Openjobmetis, è stato nominato Diversity&Inclusion Ambassador del Gruppo Openjobmetis la scorsa estate. Questa importante nomina rappresenta la volontà da parte dell’azienda di intraprendere un percorso consapevole di cambiamento, crescita e miglioramento continuo nel segno dell’inclusione e della non discriminazione (che ha già portato i primi risultati, tra cui il recente ottenimento della Certificazione della Parità di Genere) e, per l’autore, un impegno a proseguire nel suo lavoro di sensibilizzazione su questi temi.

