Ancona, il 13 gennaio 2024 Paola Giorgi porta in scena “Blondie”

Al Teatro Panettone appuntamento con la nona edizione de “Made in Marche”, una delle rassegne della stagione 2023/2024

ANCONA – Sabato, 13 gennaio 2024, alle ore 21.00, al Teatro Panettone di Ancona, per la rassegna “Made in Marche”, andrà in scena “Blondie”, uno spettacolo di e con Cesare Catà e Paola Giorgi, che racconta alcune celebri bionde per comprendere i significati simbolici del “biondismo” e il ruolo iconico, che ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale. Partendo da alcune protagoniste letterarie si arriva alla contemporaneità per narrare, seguendo le vicende di figure come Marlene Dietrich, Marylin Monroe, Brigitte Bardot e Lady Gaga.