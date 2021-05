Altidona, al via corso gratuito di autodifesa per donne

Dal 5 Giugno 2021 ogni sabato quattro lezioni presso Asd Dspin a Marina di Altidona

ALTIDONA– Quattro lezioni gratuite di autodifesa per donne. Le mette a disposizione l’U.S. Acli Marche, a partire dal 5 fino al 26 giugno, in Piazza Garibaldi a Marina di Altidona.

Le lezioni si svolgeranno nei giorni 5, 12, 19 e 26 giugno dalle ore 9 alle ore 10,30 e sono consigliate in particolare a chi ha già partecipato ad un precedente corso di autodifesa, per una sorta di aggiornamento. Il corso è organizzato con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 (evento sostenuto per l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop), col contributo del Comune di Altidona, col patrocinio della Provincia di Fermo ed in collaborazione con Qualis Lab – Analisi cliniche, Asd Dspin ed Ares 2.00 Evolution.

In caso di maltempo le lezioni si terranno presso i locali della palestra Dspin, in via del Molino ad Altidona.

L’Unione Sportiva Acli Marche, dal 2017, ha già realizzato nel territorio regionale 16 corsi di autodifesa con gli istruttori Emanuele Conti ed il suo staff (province di Ascoli Piceno e Fermo) e Mirko Brualdi (provincia di Pesaro/Urbino), corsi che hanno fatto registrare la partecipazione di 429 donne in 125 ore di lezione.

Il corso di autodifesa ha l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale.

Le donne in questo modo acquisiranno una maggiore consapevolezza delle proprie capacità personali e avranno più autostima.

L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, si consiglia la prenotazione visto che potranno partecipare le prime 15 iscritte, in quanto saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi alla segreteria del corso (3391084448 – Daniela) oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com .