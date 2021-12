“A riveder le stelle…”, al via oggi il Natale a Corinaldo

Spettacoli, giochi, laboratori, animazioni per vivere il Natale a Corinaldo

CORINALDO (AN) – “E quindi uscimmo a riveder le stelle…” è l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Una frase presa in prestito dal Comune di Corinaldo per riaccendere il Natale dopo il periodo buio causato dalla pandemia. Un Natale che ritorna alle tradizioni con la polentata, la castagnata, i concerti, l’esibizione dei gruppi storici corinaldesi, i canti e le fiabe di Natale. (www.corinaldoturismo.it)

Si comincia oggi,8 dicembre con “La Magia del Natale” l’accensione delle luci dell’albero di Natale nel giardino della comunità “Il Cedro”; l’apertura della casetta di Babbo Natale in Largo X Agosto; il laboratorio per bambini nell’atrio comunale a cura del Corilab; lo spettacolo di bolle di sapone e giocoleria e animazione con i palloncini. Sabato 11 dicembre “Brillano le stelle”, accensione delle luminarie nelle chiese delle contrade. Domenica 12 dicembre in Largo XVII e nel Centro Storico “Canti di Natale” con gli Angels Voice Choir mentre al teatro Carlo Goldoni alle ore 17:00 andrà in scena lo spettacolo per ragazzi “ABC del Natale” a cura di ATGTP. Giovedì 16 dicembre sempre al teatro comunale inizio ore 21:00 “Suoni di Luce” da Gershwin a Morricone.

Venerdì 17 dicembre alle ore 17:00 nella chiesa di Santa Apollonia “Favole in musica” a cura di Acchiappasogni. Sabato 18 dicembre alle ore 21:00 nella chiesa di San Domenico “Suoni di Luce”, concerto di Natale con Soap Opera Dream.

Domenica 19 dicembre alle ore 16:00 lungo La Piaggia “Verso le stelle”, inaugurazione allestimento artistico a cura di Disegnando. Dalle 16:00 nel centro storico “Gli elfi di Babbo Natale e il loro magico carretto”.

Mercoledì 22 dicembre nella biblioteca comunale alle ore 17:00 “Storie di Natale” letture e laboratori a cura della Biblioteca comunale (prenotazione obbligatoria all’ 071 7976356).

Giovedì 23 dicembre al teatro Carlo Goldoni alle ore 21:15 il concerto “Gospel Voices Family” mentre domenica 26, sempre al Goldoni ritorna “Suoni di Luce” concerto di Natale del Corpo Bandistico Città di Corinaldo.

Domenica 2 gennaio nel centro storico corinaldese dalle ore 16:00 “La trasformazione” flash mob urbani per parole e corpi danzanti a cura di GDO con Alessandro Moscatelli. Alle ore 17:00 l’esibizione dei gruppi storici corinaldesi “Araba Fenice” e “Combusta Revixi”.

Mercoledì 5 gennaio dalle ore 16:30 “Giochi in famiglia” nella biblioteca comunale (prenotazione obbligatoria 0717976356). Alle ore 21:00 nella chiesa di Santa Maria in Portuno “Suoni di Luce” coro dell’Ispettorato Associazione Nazionale Carabinieri Marche.

Giovedì 6 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Largo XVII Settembre e nella biblioteca comunale “Viva Viva la Befana!”, laboratorio di preparazione della calza della Befana… con tanti dolcetti per tutti i bambini, a cura del Corilab e della Biblioteca Comunale. (prenotazione obbligatoria 071 7976356- 071 7978636)

Non mancherà, nelle domeniche festive, la Castagnata in Largo XVII settembre a cura della Pro Loco Corinaldo e Coldiretti e la Polentata, presso i ristoranti aderenti all’iniziativa, a cura dell’associazione Il Pozzo della Polenta. (elenco disponibile presso l’ufficio IAT 071 7978636.)

E inoltre… Visite guidate al Borgo e ai Luoghi della Cultura il 12, 19 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 su prenotazione (Ufficio IAT-Tipica via del Corso, 2 – tel. 0717978636 ; iat1@corinaldo.it )

Per i spettacoli a teatro info e prenotazioni tel- 338 623 0078

Dopo aver faticosamente attraversato la “natural burella” che collega l’Inferno alla spiaggia dell’Antipurgatorio, Dante e Virgilio alla fine contemplano lo stellato cielo notturno dell’altro emisfero: è un presagio del nuovo cammino di luce e di speranza dopo le tenebre precedenti.