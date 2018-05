Al via i laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno

ASCOLI – Da una iniziativa della Cooperativa DLM, all’interno di un programma realizzato grazie ad un contributo della Susan G. Komen Italia Onlus, è stato avviato il progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”.

Il progetto intende mettere a disposizione gratuitamente di donne di ogni età una serie di laboratori gratuiti sportivi per incrementare il numero delle “sportive”. Nel corso dei 10 mesi di attività progettuale, infatti, saranno organizzate delle attività sportive gratuite per donne (senza alcun costo) che sono in particolare lo yoga, le camminate a 6 zampe e lo zumba.

“L’obiettivo dell’iniziativa – dicono i dirigenti della Cooperativa DLM – è quello di far praticare attività sportiva a tutta quella fascia di donne definite “sedentarie” e che purtroppo si avvicinano al mondo dello sport per i motivi più disparati (manca di tempo, mancanza di opportunità, mancanza di stimoli). Proprio per questo l’indicatore di valutazione dei risultati che avrà maggiore peso rispetto all’ottenimento o meno dei risultati ottenuti è quello delle donne che erano sedentarie ossia che non erano iscritte a palestre, circoli o che facevano attività sportiva anche in maniera saltuaria. Proprio per questo al momento della prima iscrizione sarà chiesto di compilare una scheda anagrafica nella quale andranno indicate le abitudini della donna ed in particolare le ore settimanali di attività sportiva svolta. La scelta di allestire iniziative sportive gratuite per donne è dovuta al fatto che vari studi scientifici hanno evidenziato l’importanza della pratica sportiva come strumento di prevenzione, in particolare della patologia del tumore al seno”.

Il programma delle attività del progetto sarà pubblicato a breve sul sito della cooperativa ossia www.cooperativemarche.it oppure sulla pagina facebook Cooperativa DLM e riguarderà il territorio della vallata del Tronto da Ascoli a San Benedetto del Tronto.