Week Gastronomici d’(A)mare, dal 22 giugno fino a settembre

PESARO – L’estate, i piaceri della tavola e la bellezza dell’Adriatico: questi gli ingredienti dei Week Gastronomici d’(A)mare che tornano dopo il successo delle passate edizioni.

Appena conclusa la 40esima edizione dei Week end Gastronomici di Primavera e aspettando quelli d’Autunno, ecco servita un’altra iniziativa targata Confcommercio Marche Nord con la preziosa collaborazione dell’Associazione Ristoratori di Pesaro e Urbino/Marche Nord e il sostegno di RivieraBanca, Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo e CCIAA Marche, con l’obiettivo di valorizzare la ristorazione locale e promuovere le tipicità enogastronomiche.

Dal 22 giugno e fino a settembre il giovedì e la domenica sera in 11 ristoranti della Riviera Adriatica la possibilità di gustare menù di qualità ad un prezzo speciale.

Nella sesta edizione i ristoranti coinvolti sono: Taverna del Pescatore (Casteldimezzo); Alta Marea, Cocobongo, Il Falco, Polo Pasta e Pizza, Sottomonte, Uldergo (Pesaro); La Nuova Gradarina (Gradara); Da Tano, Osteria Dalla Peppa, Villa Marina (Fano).

Un’occasione anche per visitare le meraviglie dell’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio.

L’evento è stato presentato al ristorante Uldergo di Pesaro.

Sono intervenuti il direttore generale Amerigo Varotti, il presidente Angelo Serra, il vicedirettore Agnese Trufelli, il presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini, di Terziario Donna Patrizia Caimi, il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari e quello dell’associazione Ristoratori Mario Di Remigio.

“Continuano le nostre iniziative – ha esordito Varotti – per valorizzare la ristoraziome locale e promuovere le nostre tipicità enogastronomiche. “Week Gastronomici D’(A)MARE” sono la naturale prosecuzione estiva dei “Week End Gastronomici”. Ma mentre questi sono riservati alle località ed ai ristoratori dell’entroterra, questa nuova proposta è stata ideata per i Comuni della nostra splendida costa adriatica provinciale. Da Mare e da amare quindi. Proposte enogastronomiche per quanti, amanti della buona tavola, avranno uno stimolo in più per entrare nei nostri ristoranti con familiari ed amici, in compagnia e gustare i piatti della nostra terra”.

“Associazione Ristoratori e Confcommercio di Pesaro e Urbino, da anni impegnate in una forte azione di promozione e commercializzazione delle attività di ristorazione della provincia – ha proseguito Di Remigio – propongono una nuova iniziativa per gli operatori della costa. Sulla scorta di quell’indiscutibile successo rappresentato dai Week End Gastronomici, con i Week Gastronomici D’(A)MARE si vuole dare un taglio decisamente più volto ad una cucina marinara, con alla base quello che reputiamo fondamentale per il successo di ogni iniziativa: il rapporto qualità-prezzo. Un menù stuzzicante proposto da professionisti della ristorazione, un prezzo certo e invitante, soprattutto in un’ottica di promozione del locale, ci auguriamo costituiscano gli elementi indispensabili per la riuscita dell’evento. Un’idea utilizzabile anche per dare maggior peso e completezza alla nostra offerta turistica locale che, come la ristorazione, deve puntare sempre alla tipicità ed alla valorizzazione delle nostre eccellenze”.

E’ quindi intervenuta Trufelli: “L’iniziativa è in programma in due giornate precise non a caso; il giovedì è quella probabilmente più scarica, mentre la domenica è quasi sempre caratterizzata da arrivi e partenze. I Week Gastronomici d’(A)mare sono una ulteriore iniziativa che abbiamo ideato per valorizzare la ristorazione che parte proprio con l’avvio della stagione estiva. Oggi anche l’Arpam ha spiegato che l’acqua a Pesaro è sicura; le Marche hanno il 90% di acque eccellenti e i continui controlli lo dimostrano. Insomma non ci sono rischi. Ora tutti insieme dobbiamo fare squadra, promuovendo il nostro territorio e invitando a venire nella nostra splendida provincia. Confcommercio, come sempre, farà la sua parte”.

Importante il sostegno di RivieraBanca: “Un’iniziativa – ha evidenziato Caldari – che contribuisce a valorizzare la ristorazione locale ed a promuovere le nostre tipicità enogastronomiche. Una felice intuizione questa dei Weekend D’(a)Mare che rappresenta la naturale prosecuzione estiva dei Weekend Gastronomici autunnali e primaverili. Una manifestazione che, grazie alla qualità dell’offerta culinaria dei ristoratori che aderiscono, arricchisce e rafforza l’offerta turistica del nostro territorio contribuendo perciò a generare un importante indotto economico a beneficio della comunità. RivieraBanca è una vera banca del territorio e sostiene quelle iniziative in ambito sociale, sportivo, culturale e sanitario che contribuiscono al benessere della comunità tanto che nel 2023 destineremo a beneficenza e mutualità circa un milione di euro”.

Il programma completo nel sito: confcommerciomarchenord.it

1687266299365.jpg