Venarotta, “Scacco matto al web”: il 9 settembre lezioni e partite libere di scacchi

VENAROTTA (AP) – Giovedì 9 settembre 2021, dalle ore 16 alle ore 19 in Piazza Spalvieri, si svolgerà “Scatto matto al web” con lezioni e partite libere di scacchi per persone di ogni età.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Movimento & Salute 3.0” che viene organizzato dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 838/2020 (Misura 7) e con la collaborazione tecnica del Club Scacchi Offida che metterà a disposizione i propri tecnici federali.

Dopo il periodo del lockdown e delle zone rosse, gialle ed arancioni, periodo nel quale molte persone si sono appassionate agli scacchi ed hanno però giocato solo on line, c’è ora la possibilità di tornare a giocare a scacchi in presenza.

Proprio gli scacchi sono una attività adatta a persone di ogni età e questa iniziativa organizzata a Venarotta è particolarmente importante sia per chi ne conosce già le regole ma anche per chi invece vuole apprenderne le nozioni di base e avvicinarsi a questa disciplina.

Per quanto riguarda i ragazzi esiste una dichiarazione scritta del Parlamento europeo sull’introduzione del programma “Scacchi a scuola” nei sistemi d’istruzione dell’Unione Europea. In tale importante documento viene considerato che “indipendentemente dall’età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l’intuito e la memoria, oltre alle capacità analitiche e decisionali; considerando che gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo”.

Si tratta comunque di una attività molto importante anche per adulti ed anziani.

Oltre a stimolare la logica, sembra che gli scacchi aiutino a rafforzare la memoria. Un confronto tra giocatori principianti ed esperti dimostra che, mentre i primi sfruttano la cosiddetta “codifica della novità” che mette in atto una strategia basata sull’affrontare la partita mossa per mossa, i secondi lavorano sulla memoria per ricordare momenti di partite già giocate per affrontare quella che si sta svolgendo utilizzando quindi mosse efficaci già incontrate.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Scatto matto al web” si può chiamare il numero 3442229927.