Urbino, il 17 marzo il San Costanzo Show si cimenta con i classici della letteratura

Al Teatro Sanzio andrà in scena “Gli Classici. Odissea dei Promessi Sposi in una Notte di Mezza Estate” per la Regia di Paola Galassi

URBINO – Domenica 17 marzo 2024, alle ore 17.30, al Teatro Sanzio di Urbino, va in scena Gli Classici. Odissea dei Promessi Sposi in una Notte di Mezza Estate con il San Costanzo Show .

Dopo l’anteprima a Corinaldo, il Capodanno a teatro e tante repliche da tutto esaurito in giro per le Marche, la compagnia fanese va in scena al prestigioso Teatro Sanzio di Urbino. Con la sapiente regia di Paola Galassi, il San Costanzo Show si cimenta con i classici della letteratura. Come nella commedia di Shakespeare, lo spettacolo mette in scena il gioco meta-teatrale di una compagnia alquanto scalcinata che si arrabatta come può al cospetto di versi, archetipi e vicende eroiche. Vedremo in scena personaggi noti e altri reinterpretati per l’occasione: una Penelope rivisitata e scorretta, un Telemaco stressato, un Ulisse ansioso e svampito, un Eolo capriccioso e glamour, e poi evocazioni di sirene, maghe, divinità, ninfe e ciclopi. Da Tiresia a Scilla e Cariddi, da Calypso a Circe, un gioco di rimandi e citazioni in puro stile San Costanzo Show, con pezzi corali, videoproiezioni, musiche, monologhi, canti e coreografie.

Con il sostegno di Regione Marche e in collaborazione con Comune di Urbino

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita su Liveticket (online e punti vendita) oppure direttamente al botteghino del teatro la sera stessa dello spettacolo.

Tutte le info su www.sancostanzoshow.com

Aggiornamenti e curiosità sui canali social: Facebook, Instagram e TikTok: San Costanzo Show.