“Il Belcanto marchigiano”: oggi appuntamento a Urbino

In Piazza Duca Federico tre giovani cantanti lirici impegnati in un omaggio al Belcanto di autori marchigiani

URBINO (PU) – Oggi, domenica 27 agosto 2023 alle ore 21.00 presso Piazza Duca Federico di Urbino (PU), con seconda esecuzione sabato 02 settembre ore 19.00 all’Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati , andrà in scena un inedito e imperdibile omaggio alla lirica scritta nel periodo d’oro del Belcanto, cioè la prima metà dell’Ottocento, a firma di compositori nati nelle Marche: “Il Belcanto marchigiano” è il titolo un format già proposto l’anno scorso e, visto il successo, riproposto anche nel 2023 in seconda edizione, con altrettanti brani inediti e premesse sicure per un bis di unanimi applausi da parte di pubblico e critica.

Il Festival Nazionale Il Belcanto ritrovato, giunto alla seconda edizione nel 2023 (la terza, calcolando l’anteprima del 2021), si propone di riscoprire le opere liriche scritte nella prima metà dell’Ottocento, forse il periodo di maggior fortuna di questa forma d’arte famosa in tutto il mondo: la riscoperta è orientata verso quegli autori che la Storia ha messo un po’ da parte, a favore dei grandi nomi come Rossini, Bellini e Donizetti, mentre in vita hanno raccolto successi in patria e all’estero, vedendo allestite le proprie composizioni nei maggiori teatri, tra cui la Scala di Milano, la Fenice di Venezia e così via.

Tra questi compositori da riscoprire attraverso prime esecuzioni in epoca moderna di pagine rimaste nelle biblioteche quasi per due secoli, non manca un folto gruppo di firme marchigiane: per alcuni un parziale processo di valorizzazione è già iniziato, come è successo per esempio a Gaspare Spontini, dedicatario di una fondazione e di un festival a Jesi, mentre per altri il lavoro va fatto da zero, perché la Storia sembra essersi del tutto dimenticata di loro, come nel caso del fanese Alessandro Nini, apprezzato in vita quanto dimenticato al giorno d’oggi.

I solisti di questo concerto saranno due giovani segnalati dall’Accademia di Arte Lirica di Osimo (direttore artistico: M° Vincenzo De Vivo): Yuki Mizuno, soprano, e Rza Khosrovzade, baritono. Completa la triade di solisti il tenore Michele Galbiati, segnalato dall’Accademia Rossiniana Alberto Zedda del Rossini Opera Festival (direttore artistico: M° Ernesto Palacio). Al pianoforte siederà Claudia Foresi, che ha curato anche la preparazione musicale del concerto.

In programma è prevista una nutrita presenza di brani firmati da Giuseppe Persiani, recanatese di nascita e compositore attivo in Italia e in Francia, dove quasi quarantenne si trasferì con la moglie, il celebre soprano Fanny Tacchinardi, prima interprete della Lucia di Lammermoor di Donizetti e vera e propria star della lirica ottocentesca. Completeranno il programma brani del maceratese Lauro Rossi, la cui bellezza basterebbe da sola a rendere indispensabile questo lavoro di ricerca, e sfiziose pagine di Nicola Vaccaj, nato a Tolentino e amico di Rossini, e del fanese Alessandro Nini, in vita compositore apprezzato e direttore della scuola di musica di San Pietroburgo.

Inoltre, il Festival Nazionale Il Belcanto ritrovato gode del prezioso sostegno di Enti pubblici e privati: ottenuto quello del Ministero della Cultura e della Regione Marche, il Festival collabora con le amministrazioni di Pesaro, Fano, Urbino, Recanati e Matelica, e riceve l’amichevole sinergia di istituzioni del calibro di Rossini Opera Festival, Fondazione Rossini, Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Accademia del Teatro San Carlo di Napoli, Liceo Artistico F. Mengaroni di Pesaro. A questi si aggiungono personalità e imprese private del territorio: Ing. Francesco Merloni, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, ILVA Glass SpA e Papalini Spa, Paolo Bartorelli Gioielli Pesaro, Alice il gelato delle meraviglie, RL Riabilita.

