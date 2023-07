San Severino, “Una Piazza da Cinema”: torna la rassegna di film all’aperto

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche, in collaborazione con il cinema San Paolo, torna a proporre la rassegna “Una Piazza da Cinema”. I primi sei spettacoli, a ingresso gratuito, vedranno aprirsi il cartellone estivo con il grande schermo giovedì 6 luglio con il film “La stranezza”. Venerdì 7 luglio verrà presentato “Peter va sulla luna”. Giovedì 13 luglio, proiezione unica sempre alle ore 21,30 come tutti gli spettacoli della rassegna, appuntamento con la commedia “Tre di troppo”.

“Una Piazza da Cinema” proseguirà giovedì 20 luglio con “Il grande giorno”, giovedì 27 luglio con “Mixed by Erry” per concludersi giovedì 3 agosto con “Il principe di Roma”.