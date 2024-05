Tolentino, controlli Carabinieri: due denunce e tre segnalazioni

I controlli effettuati sono finalizzati a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti e connessi alla circolazione stradale

TOLENTINO – Nel fine settimana, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Macerata, sono state espresse numerose pattuglie impegnate in particolare in Tolentino e San Severino Marche per prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti e connessi alla circolazione stradale.

A Tolentino due giovani sono stati controllati e trovati in possesso di uno spinello già confezionato e tre pezzi di hashish.

A San Severino un trentacinquenne è stato invece trovato in possesso di una dose di marijuana. I tre sono stati pertanto segnalati come assuntori alla Prefettura di Macerata ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

I militari della Stazione Carabinieri di Tolentino hanno fermato un trentatreenne residente sulla costa, mentre era intento ad allontanarsi da un centro commerciale, ove aveva appena sottratto dei profumatori per auto. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Macerata per furto, mentre la merce è stata restituita al titolare dell’esercizio.

Personale della Stazione Carabinieri di Penna San Giovanni ha fermato un ventiseienne, gravato da numerosi precedenti di polizia; seguito controllo, l’uomo è risultato gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un comune dell’ascolano. E’ stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle prescrizioni della misura.