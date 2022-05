Tolentino, “A Teatro mi sento a casa”: la presentazione

TOLENTINO – La Compagnia della Rancia organizza il primo e 2 luglio 2022 il progetto “A Teatro mi sento a casa. Maratona no-stop per vivere il Teatro Vaccaj”, nell’ambito del progetto TOHC! Teatro oggi hub di comunità, promosso in collaborazione con il Consorzio Marche Spettacolo.

Nelle giornate previste il Teatro Vaccaj sarà aperto per 36 ore no—stop, per dare l’opportunità di vivere il teatro come non è mai stato fatto, ovvero come spazio messo a disposizione di tutti dall’alba a notte fonda.

Il soggetto centrale del progetto è il cittadino (in forma singola o associativa), che metterà il proprio radicamento nel territorio a contributo del progetto stesso.

La Giunta comunale considerata l’importanza della finalità che si intende perseguire e cioè far percepire il Teatro come un luogo che accoglie le persone nella loro interezza, uno spazio di condivisione, a disposizione della comunità che chiede in cambio solo il rispetto del valore collettivo, ha deliberato di concedere alla Compagnia della Rancia il Patrocinio del Comune di Tolentino.

Martedì 31 maggio 2022, alle ore 12.00, nel Foyer del Teatro Vaccaj a Tolentino si terrà la presentazione di “A Teatro mi sento a casa.

Interverranno

GIUSEPPE PEZZANESI Sindaco Comune di Tolentino

KATIUSCIA CASSETTA Presidente Consorzio Marche Spettacolo

LUCIA CHIATTI Direttore Consorzio Marche Spettacolo

Per l’accesso in teatro è necessario indossare la mascherina FFP2.