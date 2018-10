Teatri di Sanseverino, successo per l’incontro con la giornalista Lucrezia Sarnari

SAN SEVERINO MARCHE – Grande successo di pubblico per l’incontro dei Teatri di Sanseverino con la giovane giornalista e blogger treiese Lucrezia Sarnari, fattasi conoscere in Italia per i suoi consigli e i suoi dialoghi sul sito www.ceraunavodka.it

La scrittrice, autrice del romanzo “Dieci cose che avevo dimenticato” edito da Rizzoli, è stata ospite della rassegna “Incontri con l’Autore”. Introdotta e presentata dal direttore artistico dei teatri settempedani, Francesco Rapaccioni, la straordinaria ospite ha raccontato, proprio come nelle pagine del suo libro, delle sue vicende di giovane mamma alle prese con la paura di dover lasciare il suo passato da ragazza per poi scoprire, nella realtà, che con la maternità si vivono non solo nuove gioie ma anche la resurrezione di alcune simpatiche e piacevoli scene di vita precedente.

Persona molto piacevole, Lucrezia ha narrato tanti aneddoti ma anche, e soprattutto, le vicende di due sorelle alle prese col passato e con il proprio presente che grazie alla presenza della famiglia e di un amico di infanzia, come nel suo romanzo, si ritrovano a porsi entrambe la domanda fondamentale della vita, e cioè: “Sono o non sono felice?”.

Giornalista freelance e collaboratrice di con siti, riviste e giornali locali, Lucrezia Sarnari ha scritto per “Vanity Fair” e “l’Huffington Post”.

All’incontro di presentazione del suo libro è intervenuto anche il vice sindaco e assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale settempedana.