Stagione cinematografica Teatri di Sanseverino e Cinema San Paolo: ecco i film proposti

Per cominciare giovedì 3 e venerdì 4 marzo sarà presentata la pellicola “Madres Paralelas” con Penelope Cruz

SAN SEVERINO MARCHE – Otto serate, tutte a doppia programmazione, con i migliori film del momento. Dalla prossima settimana torna la rassegna cinematografica promossa dal San Paolo e dai Teatri di Sanseverino.

La prima pellicola che verrà presentata sarà “Madres Paralelas”, con Penelope Cruz, in cartellone per giovedì 3 e venerdì 4 marzo alle ore 21.

Poi il cinema San Paolo giovedì 10 e venerdì 11 marzo, con spettacoli sempre alle ore 21, presenta “Il capo perfetto” con Javier Bardem, Manolo Solo e Almudena Amor, per la regia di Fernando Leòn De Aranda. Giovedì 17 e venerdì 18 marzo sarà la volta del capolavoro di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”, con Toni Servillo, Luisa Ranieri ed Enzo Decaro. La programmazione prosegue giovedì 24 e venerdì 25 marzo con “Nowhere special, una storia d’amore” di Ubaldo Pasolini con James Norton, Daniel Lamont ed Eileen O’Higgins, giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile con “Drive my car”, per la regia di Ryusuke Hamaguchi e con Hidetoshi Nishijima, Toko Miura e Reika Kirishima.

Ad aprile giovedì 7 e venerdì 8 il San Paolo presenta “Ennio”, il nuovo film di Giuseppe Tornatore, con Ennio Morricone, Marco Bellocchio e Carlo Verdone poi giovedì 21 e venerdì 22 “Un eroe” di Asghar Farhadi con Sarina Farhadi, Amir Jadidi e Mohden Tanabandeh e, infine, giovedì 28 e venerdì 29 aprile “Supereroi” di Paolo Genovese con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Vinicio Marchioni.

Per tutti gli abbonati alla stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino si ricorda che sarà possibile ritirare presso la Pro Loco la tessera di ingresso alla rassegna cinematografica che è già compresa nel prezzo dell’abbonamento sottoscritto.

Per chi non è abbonato alla stagione di prosa sarà possibile acquistare la tessera per l’intera rassegna cinematografica al costo di 25 euro.