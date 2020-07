Sant’Elpidio a Mare, “La leggenda del pallavolista volante” in piazza Matteotti

Lo spettacolo con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli si terrà il 13 luglio

SANT’ELPIDIO A MARE – Lunedì 13 luglio, alle ore 21.15, in piazza Matteotti, a Sant’Elpidio a Mare,nell’ambito di R-Estate il centro 2020 andrà in scena “La leggenda del pallavolista volante” con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli, primo dei recuperi degli spettacoli invernali di Sant’Elpidio a Mare sospesi per l’emergenza Covid.

Gli eventi di R-Estate il centro sono promossi dal Comune di Sant’Elpidio a Mare insieme ad AMAT con il contributo di MiBACT e Regione Marche, con Syntonia Jazz di Marca, il sostegno di Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e grazie alle erogazioni liberali su ArtBonus.

Un grande campione del passato come Andrea Zorzi, nome di punta dell’Italia dei fenomeni allenata da Velasco, oggi giornalista, che ha segnato la storia della nostra pallavolo sale sul palcoscenico che si trasfigura in un campo di gioco.

Attraverso la biografia di un fuoriclasse si dipana un racconto teatrale (il testo e la regia sono di Nicola Zavagli e dello stesso Zorzi, i movimenti coreografici dell’ex-olimpionica Giulia Staccioli, la produzione della Compagnia Teatri d’Imbarco) dove la vicenda personale s’intreccia alla storia e al costume e dove la carriera di uno sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un Paese. Accanto a lui l’attrice Beatrice Visibelli che con ironia e divertimento lo guida nel viaggio della sua vita e della sua carriera sportiva, raccontando e incarnando gioiosamente i personaggi che lo hanno accompagnato fin dall’infanzia.

Si dipinge l’affresco di paesaggi italiani, dalla campagna veneta degli anni Settanta fino ai nostri giorni, dai racconti dell’adolescenza, alla formazione di uno sportivo e poi di un campione. Con le vittorie e le sconfitte del gioco e della vita. Uno spettacolo che fa scoprire in leggerezza la filosofia dello sport, il suo insegnamento morale. In scena si gioca anche la partita tra sport e teatro, tra sport e cultura, per metterli finalmente alla pari.

Martedì 21 luglio sarà la volta di Alessandro Preziosi nel recital “Totò oltre la maschera”, che sostituisce “Otello dalla parte di Cassio” in cartellone nella stagione invernale.

Biglietti alla Biglietteria al Teatro Cicconi (0734/859110 e 320/8105996) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18, online su vivaticket.com. Informazioni: Comune di Sant’Elpidio a Mare, Ufficio Turistico 0734/8196407 e 320/8105996 e AMAT 071/2072439, amatmarche.net.