San Severino, viabilità: avviati gli interventi di manutenzione straordinaria

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche ha avviato alcuni lavori di manutenzione straordinaria volti al risanamento della viabilità urbana. Le opere interessano sia la zona di Castello al Monte che quella del rione Di Contro.

Grazie a un primo intervento per il quale è stata prevista una spesa complessiva di circa 130mila euro, sono state riasfaltate via San Pacifico Divini, via San Francesco e un tratto di via Madonna dei Lumi. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Ivano Scarponi di Treia.

Altre opere hanno interessato via Caccialupi. I lavori, a cura della società EdilBiangi, in questo caso prevedono una spesa complessiva di circa 50mila euro.

I progetti sono stati redatti dai tecnici dell’area Manutenzioni del Comune.