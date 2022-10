San Severino, l’Uteam apre le iscrizioni al nuovo Anno Accademico

L’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese propone corsi in vari ambiti dal linguistico a quello psicomotorio oltre che laboratori e convegni; dal 3 novembre le lezioni

SAN SEVERINO MARCHE – Storia greca e storia del pensiero politico, psicologia, inglese, spagnolo, informatica ma anche ginnastica dolce, corsi di ballo, applicazioni di telefonia e molte altre utili materie: l’Uteam, l’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese, apre le iscrizioni al nuovo anno accademico.

I corsi, come sempre, saranno suddivisi in vari ambiti con svariate discipline: cultura generale con il corso intertestuale, storia greca, psicologia, storia del pensiero politico.

In ambito linguistico, oltre all’inglese, ci saranno anche lezioni di lingua e cultura spagnola. Poi informatica con internet ma anche applicazioni di telefonia e interazione remota.

Per l’ambito psicomotorio le lezioni riguarderanno la ginnastica dolce, la psicomotricità e ci sarà un corso di ballo, pilates fisios, acquafitness e acquagym, yoga.

Numerosi pure i laboratori: canto, pittura, ricamo, dizione e recitazione, manualità e cultura, creatività, fotografia e botanica e poi scrittura, ceramica e un corso di cucina.

Sono previste anche delle conferenze, incontri con l’autore, convegni sul risparmio energetico, lezioni di geriatria, prevenzione oncologica, arte, letteratura e visite al territorio.

La segreteria dell’Uteam, in via Salimbeni al civico 6, è aperta fino al 31 ottobre dalle ore 8.15 alle ore 12.30 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì.

Le lezioni prenderanno il via il 3 novembre.