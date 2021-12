San Severino, tre i concerti previsti per le festività di fine anno

SAN SEVERINO MARCHE – Le festività di fine anno saranno salutate in musica nella Città di San Severino Marche dove Comune, Pro Loco e Teatri di Sanseverino propongono, dopo l’applauditissimo Concerto di Natale con l’Accademia Feronia dedicato alla memoria del maestro Giorgio Lorenzini, altri tre appuntamenti assolutamente da non perdere.

Domenica,26 dicembre 2021, alle ore 17 il teatro Feronia ospiterà la banda musicale di Villa Strada di Cingoli nel Concerto di Santo Stefano. Sarà una verde frontiera tra il suonare e l’amare, un omaggio ai nostri cantautori arrangiato e diretto dal maestro Luca Pernici. Il pomeriggio in musica è ad ingresso gratuito.

Martedì 28 dicembre, alle ore 21, la chiesa di San Domenico ospita invece il Concerto dell’Accademia Feronia che tornerà in scena per un’esibizione sempre ad ingresso gratuito.

L’anno nuovo si aprirà, domenica 2 gennaio 2022 alle ore 17, al teatro Feronia con il Corpo Filarmonico Francesco Adriani Città di San Severino Marche e il Concerto di Capodanno diretto dal maestro Vanni Belfiore.

L’ingresso è gratuito.