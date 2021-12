San Severino, torna agibile un villino in via San Pacifico

SAN SEVERINO MARCHE – Sarà un Natale a casa quello che si appresta a vivere, dopo le scosse di terremoto dell’ottobre 2016, la famiglia settempedana che si è vista revocare dal sindaco, Rosa Piermattei, l’Ordinanza con la quale l’abitazione dove lo stesso nucleo viveva, in via San Pacifico, era stato dichiarato non utilizzabile a seguito del sisma.

Interessata da lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura, per un importo complessivo di circa 80mila euro finanziato dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, l’abitazione, un villino unifamiliare, è stata riconsegnata da impresa e tecnici ai proprietari.