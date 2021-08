San Severino, successo per la serata “RiparTiAmo!”

SAN SEVERINO MARCHE – Serata d’applausi per la terza edizione della rassegna “RiparTiAmo! Sibillini in Musica” che ha fatto tappa nella bella cornice di piazza Del Popolo.

Grandi voci come quelle di Lighea, del gruppo Operapop e di Stefano Vigilante, hanno animato uno spettacolo all’insegna dell’italianità con musiche popolari e brani ricercati eseguiti con grande maestria. Lo show, dal titolo “Insieme”, ha visto salire sul palco non solo grandi artisti ma ha riunito anche tante persone in una calda serata d’estate per lanciare un messaggio chiaro: rivitalizzare il tessuto sociale delle aree colpite dal terremoto.

Tre anni fa il progetto “RiparTiAmo!”, realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con i Comuni dell’area del cratere sismico, il Consorzio Marche Spettacolo e l’Amat, era stato lanciato proprio per questo.

A salutare gli ospiti della serata in piazza Del Popolo il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, insieme all’assessore comunale alla Cultura e vice sindaco, Vanna Bianconi.