San Severino, sisma: torna agibile palazzina in via Brodolini

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco del Comune di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza con al quale, a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, aveva dichiarato non utilizzabile un edificio sito in via Brodolini.

Il provvedimento sindacale consentirà a tre famiglie residenti nella palazzina di fare rientro a casa dopo il sisma.

L’immobile, nel frattempo, è stato interessato da lavori di riparazione del danno con miglioramento localizzato della struttura grazie a un contributo pubblico di 466mila euro concesso dall’ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.