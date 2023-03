San Severino, ricostruzione: tornano agibili due abitazioni a Colleluce

SAN SEVERINO MARCHE – Due abitazioni sono tornate agibili nella frazione di Colleluce di San Severino Marche dopo i lavori di ricostruzione che hanno fatto seguito alle scosse di terremoto dell’ottobre 2016. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà ha quindi revocato le Ordinanze con le quali aveva dichiarato i due edifici non utilizzabili.

Per il recupero degli immobili l’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche ha concesso un contributo complessivo di 125mila euro utilizzato per le opere di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura.