San Severino, messa in sicurezza del percorso tra Ponte Sant’Antonio e Valle dei Grilli: appaltati i lavori

SAN SEVERINO MARCHE – Ammontano a circa 200mila euro i lavori di messa in sicurezza, miglioramento e adeguamento di alcuni tratti esistenti del percorso montano che dal Vallato e la zona di Ponte Sant’Antonio, all’ingresso della Città di San Severino Marche, raggiunge le grotte di Sant’Eustachio, risalendo lungo la Valle dei Grilli e costeggiando il fiume Potenza.

Le opere, su progetto dello studio Archisal di Ancona, sono state affidate dal Comune di San Severino Marche, tramite procedura negoziata espletata dalla centrale unica di committenza presso l’Unione Montana Potenza Esino Musone, alla Co.Ge.Co. Costruzioni e Appalti Srl di Arce, in provincia di Frosinone.

L’intervento rientra nell’ambito del Pil, il Progetto Integrato Locale, denominato “Lungo i sentieri dell’Alto Potenza” per la partecipazione al bando Psr misura 19.2.7.5 riguardante investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture che coinvolge anche i Comuni di Gagliole, Castelraimondo, Esanatoglia, Pioraco, Fiuminata e Sefro e di cui San Severino Marche è ente capofila.

Tra le opere previste anche un nuovo infopoint e una piccola stazione di ricarica per le bici. Nello specifico l’area di intervento riguarda i diversi tratti che si susseguono dall’inizio del percorso, in prossimità del ponte Sant’Antonio, fino all’incrocio con un altro sentiero che permette di raggiungere le grotte di Sant’Eustachio, per una lunghezza complessiva di circa 3 chilometri. Parte integrante del progetto sarà la realizzazione del nuovo infopoint a servizio di tutto l’ambito territoriale del Progetto integrato locale “Alta Valle del Potenza”. L’intero percorso ad oggi risulta interamente privo di illuminazione pubblica, di segnaletica adeguata. Parte del camminamento, poi, presenta criticità in materia di sicurezza a causa di notevoli dislivelli e salti di quota con ripidi pendii verso il fiume Potenza.