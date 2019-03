San Severino, mercatino antiquariato: Attività Produttive lascia l’organizzazione

SAN SEVERINO MARCHE – L’associazione Attività Produttive di San Severino Marche, con una lettera inviata al primo cittadino settempedano, ha comunicato l’impossibilità, per motivi organizzative e logistici, di continuare ad occuparsi dell’allestimento del mercatino dell’antiquariato, in programma ogni quinta domenica del mese in piazza Del Popolo.

Il sindaco, Rosa Piermattei, insieme alla Giunta comunale, prendendo atto della rinuncia all’organizzazione della rassegna, “ringraziano il presidente dell’associazione Attività Produttive, Pierino Verbenesi, per la costanza e l’impegno dimostrato in così tanti anni. Il ringraziamento viene esteso anche a chi, nel tempo, si è alternato alla guida dell’associazione, ai membri della stessa e a tutti i collaboratori”.

L’associazione ha confermato, nel frattempo, l’organizzazione della 29esima edizione della Mostra Mercato delle Attività Produttive che si terrà in piazza Del Popolo dal 20 al 22 settembre.