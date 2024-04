San Severino, mantenimento Cas: dal 5 aprile riapre la piattaforma telematica

SAN SEVERINO MARCHE – L’ufficio Servizi Sociali del Comune di San Severino Marche informa che dal 5 aprile, all’indirizzo internet https://appsem.invitalia.it, sarà di nuovo attiva la piattaforma telematica per la presentazione delle dichiarazione di mantenimento dei benefici di assistenza riconosciuti ai terremotati 2016 (Cas – Sae – Mapre – sostitute Sae e invenduto Erap). Le dichiarazioni dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 luglio 2024.

Sempre dal 5 aprile, e fino al 5 maggio, sarà attivo, per chi ne avesse necessità, un servizio di richiamata per il quale basterà mettersi in contatto con il numero 06 – 42160009. L’utente sarà cercato entro 24 ore dalla richiesta nelle seguenti giornate e fasce orarie: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 14. In alcuni casi potrebbero essere necessari tempi aggiuntivi rispetto a quelli indicati.

A partire da lunedì 6 maggio, e fino al 5 luglio, data di chiusura dello sportello Sem, sarà attivo – nei giorni feriali e negli orari compresi tra le ore 9 e le 15, il numero verde 800.91.30.65 con operatori dedicati che potranno fornire assistenza tecnica ai cittadini per la compilazione in piattaforma della dichiarazione.

L’ufficio Servizi Sociali del Comune sarà a disposizione per ogni qualsiasi richiesta di chiarimento negli orari di apertura: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 13, il martedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30. In caso di necessità si potrà contattare anche il numero di telefono 0733641304.