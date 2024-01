SAN SEVERINO MARCHE – A causa delle condizioni meteo, che preannunciano freddo e pioggia, gli organizzatori hanno deciso di annullare lo spettacolo “Arriva la Befana in piazza” previsto per oggi pomeriggio in piazza Del Popolo.

Confermato, invece, alle ore 21 al teatro Feronia l’appuntamento con il Concerto dell’Epifania del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”, diretto dal maestro Vanni Belfiore, e del Coro Tourdion Ensemble diretto dal maestro Lorenzo Chiacchiera. L’ingresso è libero.