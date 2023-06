San Severino, Festa della Repubblica: modifiche alla viabilità

SAN SEVERINO MARCHE – Domani, 2 giugno 2023, la Città di San Severino Marche ospiterà le celebrazioni per la Festa della Repubblica. In occasione della cerimonia, prevista per le ore 10 davanti al teatro Feronia e nel corso della quale verrà consegnata copia della Costituzione ai neodiciottenni, la Polizia Locale ha emesso un’Ordinanza che regola e disciplina la circolazione e la sosta vietandole, dalle ore 9,30, su tutto il percorso ovale ad eccezione del tratto tra via Garibaldi e via Ercole Rosa.

Dalle ore 17,30 alle 24 il divieto di transito e sosta sarà valido su tutta la piazza e in via Garibaldi, eccetto i residenti. Sarà quindi istituito l’obbligo di proseguire dritto tra via Massarelli e via Salimbeni e di proseguire dritto anche tra via Collio e via Nazario Sauro.