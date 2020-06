San Severino, “Emozioni in tribù”: un percorso per imparare dall’ambiente

Dal 15 giugno l’iniziativa dell’associazione Luci e Pietre per bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni, nell’ambito dei centri estivi del progetto “Ripartiamo insieme”

SAN SEVERINO MARCHE – Imparare dall’ambiente tramite la pedagogia del bosco e l’educazione in natura. E’ la proposta che l’associazione Luci e Pietre offrirà, nell’ambito dei centri estivi del progetto “Ripartiamo insieme” pensato e realizzato dal Comune di San Severino Marche con la collaborazione di una serie di associazioni settempedane, a partire da lunedì prossimo (15 giugno).

Yada Orazi, psicologa, psicoterapeuta, psicologa scolastica e Lucia De Maria, insegnante, educatrice e maestra esperta in infanzia e terza età, presenteranno “Emozioni in tribù” rivolgendosi a bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni. Per i mesi di giugno, luglio e agosto il progetto verrà proposto come centro estivo poi, da settembre, prettamente come outdoor education per bambini dai 2 ai 6 anni d’età.

“Dalla nostra esperienza professionale – spiegano Yada Orazi e Lucia De Maria – ci siamo rese conto che ascoltando i bambini tutto diventava più semplice e piacevole sia per noi che per loro, quindi abbiamo approfondito le tematiche dell’apprendimento esperienziale. Indubbiamente uno dei pilastri di tutti i nostri progetti è l’educazione emozionale, intesa come approccio integrato, come atteggiamento generale nel rapporto con i bambini, i ragazzi, le famiglie e anche tra di noi. Il bambino in questo percorso è considerato come un individuo, una persona dotata di mente, corpo e anima: la nostra è una visione olistica dell’esistenza dove tutto è interconnesso. Il bambino viene osservato nella sua specificità, considerato individuo dotato di specifiche risorse, abilità, intelligenze e conoscenze, sostenuto verso un percorso di consapevolezza personale, incoraggiato a scoprire i propri talenti, a rispettare i propri bisogni e ad ascoltare il proprio sentire ed il proprio corpo”.

L’iniziativa verrà ospitata presso l’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, in località Biagi. La titolare metterà a disposizione gli spazi e tutto quello che servirà per far esplorare ai bimbi la natura che li circonda. Famiglie e bambini potranno frequentare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, lezioni all’aria aperta.

Durante questa esperienza i bambini avranno modo di creare una Comunità vivendo l’esperienza di una piccola tribù: all’interno di essa la relazione con se stessi e con gli altri sarà estremamente importante e stimolante per comprendere ed imparare a contattare sempre più a fondo la propria essenza ed il mondo circostante.

Per informazioni e iscrizioni Yada Orazi tel. 339 81 08 275 oppure Lucia De Maria tel. 346 25 28 055.

Per tutte le altre informazioni sui cinque percorsi attivati nell’ambito dell’iniziativa “Ripartiamo insieme” ci si può invece rivolgere alla Pro Loco di San Severino Marche tel. 0733638414.