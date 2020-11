San Severino, Coronavirus: mascherine al Comune dalla Ser. Edil. Sas

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche ha ricevuto in dono dalla impresa Ser. Edil. Sas di Cristiano Orazi, cinquecento mascherine FFP2 e chirurgiche per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

La Ser. Edil. Sas è una tra le realtà più importanti nella distribuzione di materiali da costruzione e finitura d’interni del maceratese. L’azienda, nata nel 1982 nella frazione di Serralta in San Severino Marche, attualmente ha sede a Chiesanuova di Treia e opera in tutti i settori dell’edilizia con una gamma completa di prodotti che va dal pesante al legno, dalla ferramenta alle attrezzature, alle vernici, alla finitura d’interni quali arredo bagno, piastrelle, box doccia, parquet e sanitari.

A ricevere i dispositivi di protezione individuale l’assessore comunale alle Manutenzioni e allo Sport, Paolo Paoloni, che ha ringraziato l’impresa donatrice a nome anche del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale settempedana.