San Severino, al cinema San Paolo oggi e domani il film “Tatami”

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi e domani (giovedì 23 e venerdì 24 maggio) al cinema San Paolo proiezione del film “Tatami”, per la rassegna promossa dai Teatri di Sanseverino. Alle ore 21 viene presentata la pellicola di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv con Arienne Mandi, Zahra Amir Ebrahimi, Jaime Ray Newman, Nadine Marshall e Lir Katz. .

La vicenda è ambientata a Tbilisi, in Georgia, durante i Campionati mondiali di judo. L’iraniana Leile Husseini è in forma straordinaria e batte le avversarie una dopo l’altra. La medaglia d’oro è possibile. Da lontano la seguono il marito e il figlio piccolo, con gli amici di sempre; da vicino, a pochi metri dal tatami, la sostiene Maryam, la sua coach. Ma la possibilità che in finale Leila posso incontrare un’atleta israeliana è sgradita alla Repubblica Islamica. Arriva dunque l’ordine, per lei, di ritirarsi dalla competizione: dovrà fingere un infortunio e abbandonare i mondiali. Oppure trovare il coraggio di prendere una decisione impossibile.

La rassegna di cinema al San Paolo si concluderà il 30 e 31 maggio con “Priscilla”