San Severino, il 5 marzo il corso per “Trovare nuove opportunità di lavoro online”

Presso il Punto di facilitazione digitale, a palazzo Governatori, l’evento rientra nell’ambito del percorso formativo Bussola Digitale, a cura di Regione Marche

SAN SEVERINO MARCHE – “Trovare nuove opportunità di lavoro online” è il titolo del corso gratuito che si terrà martedì prossimo (5 marzo) presso il Punto di facilitazione digitale, aperto a palazzo Governatori in via delle Carceri numero 2. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, si terrà dalle ore 9 alle 12 e permetterà di acquisire tutte le competenze necessarie ad utilizzare gli strumenti digitali per la ricerca e la richiesta di lavoro online.

Durante il corso verranno illustrate le più importanti piattaforme di ricerca di lavoro in Italia (LinkedIn, Infojobs, indeed, Subito.it ect) e le modalità di candidatura in ogni piattaforma. Il corso fa parte del percorso formativo Bussola Digitale, a cura di Regione Marche e Dipartimento Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato con i fondi del Pnrr, appositamente predisposto per far conoscere agli utenti meno esperti gli strumenti necessari ad esercitare i loro diritti di cittadinanza digitale, ma anche per consolidare le competenze digitali degli utenti più avanzati.

Il Comune di San Severino Marche è una delle sedi di un Punto di facilitazione digitale dove è possibile ottenere assistenza personalizzata gratuita per tutti i più comuni argomenti riguardanti l’informatica. La struttura offre, gratuitamente, anche un supporto ai cittadini nelle attività legate all’accesso e all’utilizzo dei servizi pubblici disponibili online come Spid, Cie, Inad e domicilio digitale, e-government ma anche ai servizi sanitari, a quelli scolastici e formativi, ai servizi fiscali e tributari. Il Comune di San Severino Marche si è dotato da tempo di un Punto di facilitazione digitale, sportello utile anche per la ricerca di attività lavorative, per il sostegno all’e-commerce, per l’home banking, per la gestione e il rispetto dei vincoli di privacy. Grazie allo stesso è inoltre possibile, per chiunque, e gratuitamente, avvicinarsi all’utilizzo degli strumenti digitali quali pc, smartphone, navigazione internet, elaborazione di testi e presentazioni, videoconferenze, gestione della posta elettronica.

Il Punto di facilitazione digitale è aperto ogni martedì dalle ore 8 alle 16. Lo sportello è ubicato a palazzo Governatori, in via delle Carceri al civico numero 2.