San Severino, il 25 e 26 luglio disinfestazione del centro urbano e delle frazioni

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche informa che l’impresa settempedana Folgore eseguirà il primo trattamento di disinfestazione del centro urbano e dei centri frazionali martedì 25 e mercoledì 26 luglio, a partire dalle ore 1 di notte.

In via del tutto precauzionale si invita la cittadinanza a non lasciare le finestre aperte, non lasciare panni stesi, non lasciare esposti al trattamento alimenti o bevande. Inoltre si invita a lavare accuratamente frutta e verdura prima di consumarla e si invita a non lasciare animali da compagnia all’esterno e rovesciare le ciotole di cibo e acqua per gli stessi.

L’impresa incaricata utilizzerà un tipo di insetticida assolutamente non nocivo per le persone e gli animali domestici. La cittadinanza è comunque invitata a evitare l’abbandono negli spazi aperti al pubblico, pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana e ad evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea. Si invita allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuti. Inoltre si invita a sgomberare cortili e spazi verdi al taglio periodico dell’erba e a svuotare fontane, laghetti ornamentali e piscine non in esercizio. Per i responsabili dei cantieri è importante evitare la raccolta dell’acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori.