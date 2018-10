San Benedetto, 40 anni Centro Famiglia: il 26 Ottobre Gen Rosso in concerto

Al Palariviera il live dedicato ai giovani e alle loro famiglie

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tra le iniziative organizzate in occasione dei 40 anni del Centro Famiglia, l’associazione ha organizzato un concerto live dedicato ai giovani e alle loro famiglie.

Venerdì 26 Ottobre al Palariviera di San Benedetto del Tronto si esibirà il Gen Rosso con “Forti senza violenza”, un progetto nato a Loppiano, cittadella del Movimento dei Focolari.

Il concerto “Forti senza violenza” è un percorso musicale che si immerge nel mondo dei giovani di oggi, nella loro quotidianità e nel loro rapporto con gli altri. Proprio all’interno di questo percorso fatto di musica il Gen Rosso intraprende un percorso di sensibilizzazione contro il bullismo e il disagio giovanile.

Il concerto si terrà venerdì 26 Ottobre, alle ore 21,15 nella sala-teatro Palariviera di San Benedetto del Tronto. I biglietti sono già in vendita al costo di 15 euro; per ogni biglietto venduto il Centro Famiglia devolverà 2 euro alla Caritas per la realizzazione della casa dei papà separati in difficoltà. Per informazioni e prevendite è possibile contattare la segreteria del Centro Famiglia al numero 0735 595093 (dal lunedì al venerdì 16,30 alle 18,30) o al numero 346 9587448.

Per la realizzazione di questo concerto e delle iniziative organizzate per il quarantennale del Centro Famiglia, l’associazione ringrazia: la sezione marchigiana della Confederazione dei consultori di ispirazione cristiana, la Fondazione Carisap, il Consiglio regionale delle Marche, il Comune di San Benedetto del Tronto, l’Acli, la Diocesi, la Banca popolare di Bari, Eurocot, Avis, Conad, Papillon, Caffè Soriano, Orsini e Camaioni, Ciù Ciù, PitStop, Salus, Pane Antico, Ristorante Lelii, Mozzoni Elisabetta Igienista dentale, Cantina Colonnella, Fondazione Antiusura Mons. Traini e Imperium.

Le iniziative per i 40 anni del Centro Famiglia non finiscono qui, perché a Novembre si terrà un incontro dedicato proprio al ruolo dei consultori di ispirazione cristiana al giorno d’oggi con la partecipazione di tutte le realtà attive nella regione Marche. Per chi non conosce il Centro Famiglia, si tratta di una associazione di volontari costituitasi nel 1978, nata non solo come consultorio, ma come struttura che offre consulenza familiare, sociale, pedagogica, psicologica, medica, legale, morale e attività di formazione.

Vi opera una èquipe di specialisti e di consulenti esperti e qualificati nei diversi campi. Si riceve su appuntamento, contattando la segreteria negli orari di apertura.

Il servizio di consulenza è gratuito. Il Centro Famiglia è iscritto al Registro Regionale delle associazioni di volontariato e alla Federazione Italiana dei Consultrori di ispirazione cristiana.