Ristoranti Ancona: dove mangiare sul mare e nel centro storico

Elenco ristoranti Ancona: i principali luoghi dove mangiare sul mare e nel centro storico. Indirizzi e numeri utili per prenotare il pranzo o cena

ANCONA – La cucina anconetana é caratterizzata sia da prodotti di mare e i frutti di mare sia da prodotti dell’entroterra. Tra gli antipasti troviamo tartufi di mare e porchetta mentre tra i primi piatti spiccano i vincisgrassi, ricche lasagne preparate in occasioni festive, spaghetti alla pescatora o alla marinara, ciavattoni allo scoglio ossia maccheroni conditi con frutti di mare e crostacei. Tra i secondi tipici troviamo il brodetto all’anconitana, le seppie con i piselli e il pescato alla griglia. Tra i dolci vanno gustati i ciambelloni con uvetta ripieni di crema e le ciambelle al mosto.

Specialità di pesce si possono assaporare Da Giacchetti, in località Portonovo, in un locale moderno dalle ampie vetrate, con romantici tavoli sulla spiaggia m anche al Ristorante Sot’Ajarchi che, tra i piatti della casa propone sardoncini scottadito, moscioli, bombetti, spaghetti con vongole e bottarga, brodetto di pesce. E ancora a La Cantineta dove rimi di pesce e stoccafisso vengono serviti in un ambiente familiare con una sala rustica e una dalle pareti dipinte; al Ristorante Dò Vizi tra rivestimenti di legno e quadri in un locale con lampade da muro e candelabri rétro. Pesce ma anche carne vengono proposti, tra arredi semplici, a La Vecchia Osteria, al Ristorante Il Pincio, all’Osteria della piazza o al Ristorante La Terrazza con terrazza sul mare. La trattoria di Carmine fa al caso di chi opta per un pasto basato su materie prime della fattoria-agriturismo.L‘Osteria Teatro Strabacco offre invece un menù anconetano e 1200 etichette di vino in posto rustico su 3 piani con foto di avventori famosi alle pareti. Piatti marchigiani in un ambiente dallo stile napoleonico, con 2 sale eleganti e terrazza vista mare e monte al Fortino Napoleonico; pizza e piatti di pesce in una particolare palafitta del 1962 dall’atmosfera informale con lampade marinare da soffitto a La Vecchia pesca.

Di seguito l’elenco dei ristoranti che potrete trovare ad Ancona, con a fianco i relativi indirizzo e recapito telefonico.