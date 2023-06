Recanati, tornano le Sere FAI d’Estate all’Orto sul Colle dell’Infinito

Da luglio a settembre visite guidate al tramonto, osservazioni astronomiche

e uno spettacolo tributo a Bob Dylan con Davide Van De Sfroos: tanti modi per vivere l’Orto fino a tarda sera

RECANATI (MC) – Da luglio a settembre 2023 tornano le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire l’esperienza inedita di una visita al tramonto, partecipare a iniziative speciali o godere della magica atmosfera delle sere estive immersi in luoghi unici. Tra le tante proposte: picnic sul prato, aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia e cene sotto le stelle o a lume di candela, concerti e spettacoli al chiaro di luna, lezioni di astronomia e visite guidate tematiche, incontri e conferenze, ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire sotto un’altra luce le bellezze che circondano i Beni del FAI. (info e calendario completo su www.serefai.it).

In occasione delle Sere d’Estate, l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati prolungherà l’apertura fino a tarda sera, offrendo l’opportunità di partecipare a un ciclo di speciali “Visite guidate al calar del sole” (su prenotazione. Calendario completo sul sito www.serefai.it).

Tra gli eventi più attesi, inoltre, sabato 17 luglio in collaborazione con Risorgimarche andrà in scena Un uomo chiamato Bob Dylan. Frammenti di vita, di opere e miracoli: uno spettacolo dedicato al grande songwriter americano, scritto e interpretato dal giornalista, scrittore e musicista Ezio Guaitamacchi, con la direzione artistica di Andrea Mirò. A vestire i panni di Bob Neuwirth, cantautore amico di Dylan, ci sarà Davide Van De Sfroos, mentre la vocalist Brunella Boschetti interpreterà il ruolo di Joan Baez. Tra storie e aneddoti curiosi, saranno eseguiti in chiave acustica un’ampia selezione di brani del celebre repertorio classico come Blowin’ in the wind, Just like a woman, Like a rollin’ stone, Hurricane, The times they are a-changing, Shelter from the storm, Not dark yet.

Tornano inoltre nelle serate di giovedì 27 luglio, 3 e 17 agosto gli appuntamenti di “Astronomi per una notte”, dedicati all’osservazione della volta celeste in collaborazione con AMA – Associazione Astrofili Marchigiani. Un viaggio emozionante, condotto con l’ausilio di un laser, per scoprire il cielo tra scienza, leggenda e mitologia. Il 27 luglio, ad aprire la serata, in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Leopardiani, sarà l’astrofisico Massimo Della Valle in quanto ospite speciale.

Per informazioni sugli eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni:

www.serefai.it

N.B. Il calendario degli appuntamenti è in costante aggiornamento e può subire variazioni.

Ingressi:

Visite guidate al tramonto: Intero 14 €; Iscritti FAI 6 €; Ridotto 6-18 anni 10 €; Studenti 19-25 anni 11 €; Ridotto disabili 6 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 36 €; Ridotto 0-5 anni gratuito

Un uomo chiamato Bob Dylan: Intero € 5; Iscritti FAI € 3

Astronomi per una notte: Intero € 12; Iscritti FAI: € 8; Ridotto 6-18 anni € 9; Studenti 19-25 anni € 9; Ridotto disabili gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 35; Ridotto 0-5 anni gratuito.

Orto sul Colle dell’Infinito

Via Monte Tabor 2, Recanati (MC)

Tel. 0714604521; faiortoinfinito@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it