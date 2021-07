Porto Sant’Elpidio, Festival Archi in Villa Baruchello: iniziative per bambini e ragazzi

Dal 19 al 24 luglio Estate in MUSICA per bambini e ragazzi

PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – Hanno preso il via ieri, a Porto Sant’Elpidio , iniziative finalizzate a coinvolgere bambini, ragazzi e docenti in attività musicali nel mese di luglio 2021 con il festival Archi in Villa Baruchello–La Grande Musica anche per ragazzi – Workshops e Summer Academy. VI edizione, patrocinato dal Comune di Porto Sant’Elpidio, Provincia di Fermo, Regione Marche.

L’obiettivo della manifestazione è quello di diffondere soprattutto tra i giovanissimi la bellezza e la conoscenza del linguaggio musicale l’unico che con la sua universalità supera ogni barriera linguistica, culturale, religiosa, sensoriale.

Si legge nella nota degli organizzatori:”Abbiamo il dovere di diffondere questo linguaggio nei bambini attraverso lo strumento della musica d’insieme che aggiunge la consapevolezza che la loro vita è interconnessa a quella di tutti gli altri bambini senza distinzioni (razza, sesso, abilità, disabilità, condizioni economiche). Questo li aiuterà quando saranno grandi a gestire le relazioni con gli altri nel massimo rispetto sapendo che la performance finale, nel bene e nel male, dipenderà dal contributo di ognuno!”

Tra le molteplici attività musicali programmate all’interno del festival nella settimana dal 19 al 24 luglio 2021, una importante sezione è dedicata ai bambini:

Valore formativo dei laboratori musicali Archi in Villa Baruchello

VIDEO Archi in Villa Baruchello Lab 2021

Per i bambini sono promossi INTERESSANTI E DIVERTENTI laboratori di MUSICA in GIOCO differenziati per fasce d’età tra i 2 ed i 13 anni con docenti professionali: Le immagini per ogni laboratorio sono tutte scaricabili da https://www.facebook.com/archinvillalab

– 2-4 e 4-6 anni “La Musica Giocata” tenuto da Sabrina Simoni ( direttrice de Il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e co-fondatrice di Forme Sonore aps

– 7-11 anni “AnDante – nel mezzo del cammin di questa estate” La Divina Commedia si può cantare e suonare, con corpo e strumenti. Faremo un viaggio musicale in alcune delle principali scene con il nostro Dante.

– 7-11 anni “la Musica mi va a Genio” coinvolgente viaggio musicale molto particolare che porterà a conoscere la biografia e la musica dei più grandi bambini dell’epoca classica ma anche quella di molti dei cantanti dell’attuale scena pop…

– 7-11 anni “Il suono delle emozioni tra forme e colori”- Nell’esperienza musicale passare attraverso il corpo è sempre uno dei primi step, la vibrazione arriva prima di qualsiasi parola. Lavoreremo su questo, sul sentire e sul sentirci.

– 7-11 anni “Happy Birthday Aida!” Per festeggiare un compleanno veramente speciale, 21 dicembre 1871 (prima rappresentazione), ci permetterà di approfondire la conoscenza dei protagonisti di una storia da leggere, da ascoltare, da guardare.

– 7-13 anni “Cominciamo a suonare: Tocca a te” Il laboratorio ha la finalità di accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta di uno strumento musicale a scelta tra: violino, chitarra, percussioni, tastiere,