“Mille storie e una valigia”: i pomeriggi in allegria per i bambini di San Severino

Il primo appuntamento con i volontari dell’associazione Sognalibro, con i libri e con tante storie nell’ambito delle iniziative natalizie della rassegna “HoHoHo! Per Natale vorrei…”

SAN SEVERINO MARCHE – Un carico di libri per leggere e sognare insieme, anche a Natale. Per iniziativa dell’associazione Sognalibro, della biblioteca comunale “Francesco Antolisei” e del Comune di San Severino Marche, i bambini settempedani hanno potuto vivere il primo di una serie di pomeriggi in allegria partecipando, nei giorni scorsi, all’appuntamento con “Mille storie e una valigia”.

Da una magica valigia i volontari del Sognalibro hanno tirato fuori tante storie da ascoltare consentendo ai più piccoli di prendere anche libri in prestito per continuare poi l’avventura a casa con mamma e papà.

Il progetto si ripeterà, nell’ambito delle iniziative natalizie della rassegna “HoHoHo! Per Natale vorrei…”, tutte le domeniche fino al 19 dicembre.

L’appuntamento è in piazza Del Popolo, sotto le logge del palazzo Comunale, dalle ore 10 alle 12.

Per info ci si può rivolgere al numero di telefono 3391677079.