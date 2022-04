“La Piazza dei Birichini”, il 10 aprile a San Severino Marche

SAN SEVERINO MARCHE – Artisti di strada con spettacoli di clownerie e giocolerie, baby dance, giostrina e gonfiabili e poi trucca bimbi, zucchero filato, laboratorio di pizza e dolci “Mani in pasta”, laboratorio di ceramica e molto altro ancora compresa una super tombola di Pasqua.

Domenica 10 aprile arriva “La Piazza dei Birichini”. Nella splendida piazza Del Popolo, il Comune di San Severino Marche e la Pro Loco, che ha messo a disposizione anche i premi della tombola, daranno vita a una festa per i più piccoli e le loro famiglie ma aperta a tutti. Come cornice dell’evento sarà ospitato anche un mercatino dedicato ai prodotti per bambini. L’ingresso sarà libero.