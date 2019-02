Pesaro, Settimana Rossiniana: concerti e spettacoli per grandi e bambini

Da sabato 23 febbraio al 3 marzo prossimo l’ edizione 2019 per celebrare il ‘Non’ Compleanno del figlio più amato della città

PESARO – Sabato 23 febbraio il calendario della Settimana Rossiniana taglia il nastro. Nel primo weekend di festeggiamenti (si arriverà fino al 3 marzo), sono 12 gli appuntamenti per celebrare il ‘Non’ Compleanno del figlio più amato della città. Due giorni in cui vale la pena essere a Pesaro, Città Creativa Unesco della Musica. Un calendario articolato perché risultato del coinvolgimento dei principali soggetti e istituzioni culturali e musicali della città, tutti uniti nel nome di Rossini.

Sabato 23, alle 17.30 a Palazzo Mosca ‘Nella storia del pianoforte’ nell’ambito della mostra ‘Rossini 150’, visita guidata dal pianista concertista Alceste Neri per un viaggio nei 300 anni di evoluzione dello strumento e, in parallelo, in quella dei compositori fino a Rossini; a cura del Museo del Pianoforte Storico e del Suono di Accademia dei Musici. Alle 18 in via Rossini si inaugura ‘#ELUCEFU Luci in transumanza Alghero/Pesaro’, il nuovo allestimento luminoso nelle vie del centro storico con le lanterne d’artista dalla città di Alghero, firmate da Tonino Serra, Antonio Marras, Giorgio Donini. Alle 19 il concerto dal Balcone di Casa Rossini con l’Accademia Rossiniana Alberto Zedda del Rossini Opera Festival. Alle 20 al Circolo ARCI Villa Fastiggi il ‘Rossini Party. Rossini Street Friends, dj set & Pizza Rossini’ a cura di Periferica, Quartiere IV e ARCI.

Domenica 24 si parte già al mattino.

Alle 11 doppia proposta: a Palazzo Mosca la Filarmonica Gioachino Rossini presenta Mario Totaro con la guida all’ascolto ‘La bottega fantastica di Rossini. La musica sinfonica’; al Teatro Rossini la passeggiata nel teatro segreto ‘Rossini è (anche) un teatro!’ a cura della Cooperativa Teatro Skené. Alle 12.15 a Casa Rossini ‘Direzione Buenos Aires. L’arte di farsi amare da Rossini a Piazzolla’ a cura di Rossini International e Museo Officine Benelli: un viaggio tra opera e tango con tanto di sidecar d’epoca e finale con rombo di tuono delle Benelli da corsa. Nel pomeriggio alle 16.30 a Palazzo Mosca ‘Io, Gioachino Rossini e il pianoforte’, un racconto-concerto a cura del Museo del Pianoforte Storico e del Suono di Accademia dei Musici, nell’ambito della mostra ‘Rossini 150’; la storia dello strumento si intreccia con la vita del compositore e il protagonista sarà il pianoforte originale Erard Parigi 1867, esemplare unico al mondo costruito per l’esposizione internazionale di Parigi, che fa parte della ‘Collezione Claudio Veneri’; finale con aperitivo a base di pesce. Alle 17 al Teatro Sperimentale, per i più piccoli, la consueta tappa della rassegna ‘Andar per fiabe’ per la Settimana Rossiniana con lo spettacolo ‘Figaro. Largo al factotum! Il Barbiere di Siviglia’. Alle 18 al Teatro Rossini, l’appuntamento che la Stagione dell’Ente Concerti dedica a Rossini.

Chicca da segnalare, sia sabato che domenica mattina (dalle 10 alle 13), il barbiere a Casa Rossini con Figaro a disposizione dei visitatori per barba e capelli; ingresso con card Pesaro Cult (3 euro, validità annuale). Da provare se non si è ancora mai fatta questa esperienza.

Accanto agli eventi, i luoghi della cultura della città che partecipano alla festa. Su tutti, i musei e monumenti segnati da Rossini in modi diversi (perché hanno accolto il compositore durante la sua vita o ne custodiscono documenti e testimonianze). Casa Rossini – e con lei i Musei Civici di Palazzo Mosca dove ammirare la collezione Hercolani Rossini – visitabili fino al 3 marzo, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Eccezionalmente aperto alle visite del pubblico anche il Tempietto Rossiniano, luogo magnifico da ammirare con gli occhi e decisamente prezioso per ciò che custodisce: cimeli originali, lettere e autografi musicali che fanno luce su vita, opere e affetti del compositore. Forse non tutti sanno che si trova a Palazzo Olivieri, sede del Conservatorio Rossini; si potrà visitare su prenotazione chiamando lo 0721 30053 (ingresso libero).

La Settimana Rossiniana è promossa da: Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei Centenari Rossiniani. Comitato Promotore delle Celebrazioni Rossiniane, Comune di Pesaro, Regione Marche, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, AMAT in collaborazione con: Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, Ente Concerti, Fondazione Rossini, Rossini Opera Festival, Sistema Museo; nell’ambito del progetto ‘L’Europa con noi per ripartire’ finanziato da Fesr Marche. Programma operativo regionale POR 2014-2020; main media partner RAI; sponsor: Hera, Poste Italiane.

CALENDARIO

SABATO 23 FEBBRAIO

Palazzo Mosca – Musei Civici, ore 17.30

NELLA STORIA DEL PIANOFORTE Visita musicale agli strumenti della “Collezione Claudio Veneri” (Museo del Pianoforte Storico e del Suono di Accademia dei Musici) presso la mostra Rossini 150

pianista concertista Alceste Neri

ingresso € 15 (include biglietto per mostra Rossini 150); prenotazione obbligatoria 0721 387541

Via Rossini, ore 18

TONINO SERRA, ANTONIO MARRAS, GIORGIO DONINI

#ELUCEFU Lanterne d’artista dalla città di Alghero

Accensione del nuovo allestimento luminoso del centro storico

Casa Rossini, ore 19

CONCERTO DAL BALCONE

Claudia Muschio soprano

Carles Pachón baritono

Tamuna Giguashvili pianoforte

a cura di Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” del Rossini Opera Festival

ingresso libero

Circolo ARCI Villa Fastiggi [Piazza Lombardini], ore 20

ROSSINI PARTY Rossini Street Friends, dj set & Pizza Rossini

a cura di Periferica, Quartiere IV e ARCI

ingresso libero

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Palazzo Mosca – Musei Civici, ore 11

FILARMONICA GIOACHINO ROSSINI/LA BOTTEGA FANTASTICA DI ROSSINI La musica sinfonica. Guida all’ascolto

a cura di Mario Totaro

ingresso libero

Teatro Rossini, ore 11

ROSSINI È (ANCHE) UN TEATRO! Passeggiata nel teatro segreto

a cura di Cooperativa Teatro Skené

prenotazione obbligatoria 339 6565106; ingresso € 8

Casa Rossini, ore 12.15

DIREZIONE BUENOS AIRES

L’arte di farsi amare da Rossini a Piazzolla sulle strade che dall’Opera portano al Tango, partendo da Pesaro con un sidecar d’epoca

Giacomo Medici baritono Francesca Matacena pianista

Finale con il Rombo di Tuono delle Benelli da corsa

a cura di Rossini International e Museo Officine Benelli

ingresso libero (in caso di pioggia l’evento si svolgerà al Museo Officine Benelli)

Palazzo Mosca – Musei Civici, ore 16.30

IO, GIOACHINO ROSSINI E IL PIANOFORTE

Racconto concerto del pianoforte originale Erard (Parigi 1867) esemplare unico al mondo costruito per l’esposizione internazionale di Parigi, tra gli strumenti della “Collezione Claudio Veneri” (Museo del Pianoforte Storico e del Suono di Accademia dei Musici) presso la mostra Rossini 150

pianoforte Claudio Veneri

testi e voce narrante Valerio Veneri

soprano Pamela Lucciarini

tenore Stefano Gagliardi

ingresso € 20 (include biglietto per mostra Rossini 150 e aperitivo finale a cura di Baia del Porto, con pesce pescato e mangiato dai nostri pescherecci; prenotazione obbligatoria 0721 387541

Teatro Sperimentale, ore 17

ANDAR PER FIABE AL PROFUMO DI ROSSINI/FIGARO. LARGO AL FACTOTUM! IL BARBIERE DI SIVIGLIA

da Rossini e Beaumarchais

ideazione e regia Fabrizio Bartolucci, Sandro Fabiani con Sandro Fabiani, Daniele Rossi

biglietti da € 5 a € 8; info 0721 387621 Teatro Rossini, 0721 387548 Teatro Sperimentale

Teatro Rossini, ore 18

59° Stagione Concertistica/Celebrazioni rossiniane

Silvia Chiesa violoncello Maurizio Baglini pianoforte

musiche Mendelssohn, Bartholdy, Beethoven, Paganini, Rossini, Rachmaninoff

a cura di Ente Concerti

biglietti da € 7 a € 20; info 0721 387621

sabato 23, domenica 24 febbraio

< Casa Rossini 10-13

BARBIERE A CASA ROSSINI Figaro a disposizione dei visitatori per barba e capelli

Ingresso con card Pesaro cult; info 0721 387357

< Palazzo Mosca – Musei Civici / Casa Rossini

10-13, 15.30-18.30

< Tempietto Rossiniano (Palazzo Olivieri, piazza Olivieri)

visite su prenotazione (0721 30053)

Ingresso libero