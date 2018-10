Pesaro, nuovo appuntamento con Formati&Informati

Martedì 23 ottobre alla biblioteca San Giovanni l’incontro dal titolo: “Crowdfunding in pillole – ABC di una raccolta fondi online”

PESARO – Prosegue l’iniziativa Formati&Informati, percorso formativo organizzato dall’InformaGiovani – assessorato al Benessere (Politiche Giovanili) del Comune di Pesaro e dall’A.T.S. 1, in collaborazione con l’associazione Tavolo Studenti.

Il percorso, finanziato dalla Regione Marche, PF Politiche Giovanili e Sport, all’interno dell’intervento “GiovanINformati”, prevede incontri informativi destinati principalmente ai giovani, con l’intento di proporre gratuitamente delle opportunità formative utili per orientarsi in un mercato del lavoro sempre più in evoluzione.

I corsi, tenuti da esperti, si svolgono dalle ore 17.30 alle 19.30, nella Sala 7 della biblioteca San Giovanni di Pesaro, con ingresso gratuito e aperto a tutti.

Gli appuntamenti continueranno martedì 23 ottobre con “Crowdfunding in pillole – ABC di una raccolta fondi online”, tenuto da Luca Borneo – responsabile piattaforma Ideaginger.it.

L’incontro di formazione sarà dedicato al reward based crowdfunding in cui verranno presentate le caratteristiche principali di tale strumento di raccolta fondi, nonché gli elementi fondamentali per sviluppare una campagna di crowdfunding efficace e da comunicare in modo coinvolgente. Il corso si caratterizzerà per una didattica operativa, che integrerà la teoria con numerosi esempi pratici. Crowdfunding in pillole è curato dall’associazione Ginger, realtà non profit che promuove dal 2013 la cultura e le buone pratiche del crowdfunding e che gestisce Ideaginger.it, la piattaforma di crowdfunding dedicata al territorio dell’Emilia Romagna e delle Marche.

Verrà rilasciato, su richiesta dei partecipanti, l’attestato per l’attribuzione di crediti formativi.

Per informazioni e adesioni scrivere a informagiovani@comune.pesaro.pu.it o telefonare allo 0721-387.775