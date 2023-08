Pesaro, inaugurata la nuova Galleria Rossini

Ieri è stato inaugurato lo spazio espositivo di via Rossini 38 che va ad arricchire la mappa dei luoghi della cultura nel cammino verso Pesaro 2024

PESARO – Nuovi spazi per l’arte, ad arricchire la geografia urbana nel cammino verso Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Sabato 12 agosto alle 18 è stata inaugurata la Galleria Rossini, spazio espositivo in via Rossini 38, proprio di fianco alla casa natale del compositore.

Pensata nell’ottica di una valorizzazione dei luoghi ‘attorno’ a Casa Rossini – perfettamente in linea con l’eredità che il compositore ha lasciato alla sua città – ma anche come sede che prosegue la tradizione della Piccola Galleria Comunale vetrina tanto amata dai pesaresi, la nuova galleria contribuisce ad ampliare l’offerta culturale cittadina e sarà punto di partenza per nuovi eventi, scambi e progetti di creatività.

Al taglio del nastro, erano Daniele Vimini vicesindacoe assessore alla Bellezza, il Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, Francesca Matacena presidente dell’Orchestra da Camera di Pesaro, realtà che promuove il CIMP Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro, Vittorio Livi/Fiam Italia.

Siamo qui in tanti per uno spazio molto atteso: ha aperto così Daniele Vimini. L’origine che rende possibile l’inaugurazione di oggi è la permuta con la Piccola Galleria Comunale che iniziava ad avere problemi strutturali, quindi si è deciso di investire su questo locale recuperato all’arte, intitolato non a caso a Rossini, che diventa passante verso via Gavardini, grazie alla superficie donata dalla famiglia di Adriano Perlini che sarà dedicata alla musica dal vivo rossiniana e non solo. La galleria sarà rivolta agli artisti, prevalentemente pittori, e si affianca allo spazio bianco di via Zongo 45 con la vocazione della fotografia, con un palinsesto mensile che darà modo di raccontare l’arte del territorio e che naturalmente avrà ancora più forza nel 2024 con Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Vimini ha ricordato anche lo Spazio Sora, sempre in via Rossini, che nei giorni del ROF viene dedicato alla mostra Made in Italy (2,3 settembre) del Comune di Faenza.

Francesca Matacena ha sottolineato come l’apertura di questo nuovo spazio si lega ad una mostra con gli scatti di cittadini comuni che sarà la base per un concorso fotografico che coinvolgerà tutta la città, e che consentirà di raccogliere scatti per il calendario Pesaro 2024, i cui proventi serviranno all’acquisto di un pianoforte per la Galleria Rossini. Il desiderio, dunque, è di avere uno spazio dedicato all’arte e alla musica a tutto tondo e di avere nuovi spazi per giovani concertisti. Il dono immateriale di Rossini alla città si rinnova in questa galleria.

Vittorio Livi ha spiegato come la scelta della forma del cuore per la scultura ‘Cuore a Specchio’, da lui ideata per il Rossini International Award, stia a simbolizzare la passione che muove i cuori dei giovani musicisti che arrivano a Pesaro per formarsi e che poi andranno nel mondo nel nome di Rossini.

La battuta finale al Prefetto: mi congratulo con tutti i cittadini di Pesaro perché in loro sento una sensibilità spiccata verso l’arte in tutte le sue forme, e questa è una cosa bellissima perché significa sentimenti profondi e amore per il bello.

L’assetto attuale della Galleria Rossini è il risultato di una riqualificazione complessiva del locale, con l’obiettivo di renderlo idoneo all’uso espositivo dal punto di vista funzionale. Oltre alla superficie principale che dà su via Rossini, Galleria Rossini si compone anche di un secondo ambiente su via Gavardini – la sala Osmilde Gabucci donata dalla famiglia Perlini – che sarà utilizzato per ‘piccole’ esibizioni musicali, presentazioni ed esposizioni a tema squisitamente musicale pensati proprio per arricchire la proposta di Casa Rossini. L’intervento di ripristino è stato promosso dal Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e dalla Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive.

L’inaugurazione ha visto l’esibizione di Polina Anikina, mezzosoprano vincitrice del Rossini International Award 2023, il riconoscimento che il CIMP Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro – giunto alla XX edizione – tributa ad un giovane talento quale artista del domani; sarà accompagnata al pianoforte da Mari Batilashvili. L’appuntamento rappresenta la prima tappa della rassegna ‘Fuori Festival’ promossa dall’associazione Orchestra da Camera di Pesaro.

Il primo evento accolto alla Galleria Rossini è la mostra fotografica ‘Orizzonti’ con gli scatti di alcuni fotografi amatoriali appartenenti al gruppo Facebook ‘PESARO in un CLICK’ che ritraggono Pesaro sullo sfondo del ‘Cuore a Specchio’ – l’opera ideata da Vittorio Livi come simbolo del Rossini International Award -, collocato in punti suggestivi della città. Visitabile tutti i giorni fino al 12 settembre con orario 10-13, 16-19, l’esposizione serve a lanciare il Concorso di fotografia con cui si realizzerà il Calendario Pesaro 2024 che sarà stampato in copie numerate da collezione; il ricavato della vendita (costo 10 euro) servirà ad acquistare un pianoforte da collocare nella Galleria Rossini (prevendita attiva al Tipico.Tips dal 12 agosto al 30 settembre). Il progetto ‘Orizzonti’ è promosso da RossiniMania di CIMP Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro e Age Pesaro Associazione Italiana Genitori Onlus in collaborazione con PESARO in un CLICK, con il patrocinio del Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e della Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive, con il contributo della Regione Marche.

Gli appuntamenti della rassegna concertistica ‘Fuori Festival’ proseguiranno fino al 30 agosto coinvolgendo diverse corti dei palazzi storici cittadini. In Galleria Rossini sono previste altre 4 date: il 16, 20, 21 e 30 agosto; ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili (info@cimp.it).