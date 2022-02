Pesaro, “Guida all’ascolto per non addetti ai lavori”: il 6 febbraio nuovo incontro

Domenica prossima presso la Chiesa della Santissima Annunziata terzo appuntamento della rassegna organizzata dalla Filarmonica Gioachino Rossini; l’evento è dedicato alla seconda Scuola di Vienna

PESARO – Domenica 6 febbraio 2022 alle ore 11.00, presso la Chiesa della Santissima Annunziata a Pesaro, è in programma il terzo incontro della Guida all’ascolto per non addetti ai lavori, organizzata dalla Filarmonica Gioachino Rossini, dedicato alla Seconda Scuola di Vienna.

Secondo il curatore Mario Totaro quando si parla di “Seconda scuola di Vienna” in musica, ci si riferisce ad Arnold Schönberg, Alban Berg e Anton Webern, tre autori nati alla fine del XIX secolo nella capitale austriaca che, partiti da posizioni post-romantiche all’inizio del Novecento, in un lasso di tempo incredibilmente breve attraversarono l’espressionismo fino a giungere ad esiti fra loro diversissimi.

In questo incontro il Maestro Totaro andrà a illustrare le contraddizioni dei tre compositori viennesi, i profondi legami con l’ambiente artistico che li circondava, la loro grande forza ma anche le loro fragilità e soprattutto l’eredità che lasciarono alle generazioni future.

In questo terzo appuntamento verranno presentati video-ascolti ed esempi musicali dal vivo, ma anche parallelismi con opere pittoriche coeve e frammenti cinematografici, per un racconto sempre accattivante e ricco di stimoli culturali.

La Guida all’Ascolto è realizzata con il patrocinio del Comune di Pesaro, il contributo della Regione Marche e la collaborazione di AMAT.

Il quarto appuntamento della Guida all’Ascolto è in programma domenica 20 febbraio 2022 e sarà dedicato al periodo che va dal secondo dopoguerra al nuovo millennio.

